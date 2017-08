5 voordelen van samenwonen voordat je trouwt

Tegenwoordig trouwen we niet zo snel als vroeger. Velen onder ons kiezen ervoor om (eerst) te gaan samenwonen, alhoewel dat tegen de gewoonte is van onze ouders. Als je klaar bent om te gaan samenwonen voordat je je jawoord geeft, hebben we hier 5 voordelen op een rij gezet.

1. Je kunt regels opstellen voor huishoudelijke taken.

Als je gaat samenwonen is het het delen van huishoudelijke taken zoals de afwas en stofzuigen, noodzakelijk. En als je samenwoont voordat je trouwt, heb je de kans om deze taken te delen. Niet alleen dat, maar je kunt problemen oplossen en samenwerken als partners om een ​​evenwicht te vinden, in plaats van te wachten om dat na de bruiloft te doen.

2. Je kunt zien hoe het huwelijk echt zal zijn.

Het huwelijk gaat niet alleen over romantiek. Veel koppels begrijpen de dagelijkse sleur niet waarmee je te maken krijgt, en samenwonen voor het huwelijk geeft hen de kans om deze verbintenis te proberen alvorens in het huwelijksbootje te stappen. Door eerst samen te wonen zal het dagelijks leven je niet verrassen.

3. Je ontdekt of jullie leefgewoonten overeenkomstig zijn.

Als je samenwoont voordat je trouwt, kom je erachter of jou opgeruimde gedrag goed samen gaat met de slordige gewoonten van je partner. Je zult erachter komen hoe verdraagzaam je kan zijn, en ook hoe boos jullie worden bij verschillen.

4. Je raakt bekend met de uitgaven gewoonten van je partner.

Toen jullie aan het daten waren, waren jou uitgavengewoonten nooit een probleem, maar samenleven brengt geld op de voorgrond. Van wie betaalt wat en hoe je de rekeningen verdeelt, vertrouwd raken met de financiën voordat je trouwt, kan je in de toekomst redden van financiële gevechten.

5. Je kunt elkaars seksuele behoeften voeden.

Je hebt de mogelijkheid om te zien wat je seksuele lusten zijn als je eenmaal de hele tijd samen bent. Als je samenwoont, kan je elke dag seksueel intiem zijn, als je wilt. En als je niet elke dag zin hebt, is het goed om dat te weten voordat jullie trouwen. Je zult elkaar leren kennen en een evenwicht vinden in frequentie, zodat jullie je beide goed kunnen voelen over je seksuele leven samen.