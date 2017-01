5 voordelen van een gescheiden, alleenstaande moeder

De meeste mensen hebben bij de woorden alleenstaande moeder, een bepaald stereotiepe in gedachten. We zijn moe, hebben het moeilijk op verschillende punten en we hebben het zwaar. En, natuurlijk, soms gaat het niet allemaal van een leien dak, maar het is zeker niet allemaal kommer en kwel! We zetten hier dan ook 5 voordelen op een rij.

1. De tijd met je kinderen is helemaal van jou!

Je hoeft niet bang te zijn dat je knuffel tijd moet delen, of dat iemand binnenkomt om je af ​​te leiden van een bijzonder moment met je kinderen. Je hebt alle tijd voor je kinderen.

2. Jij maakt de regels in je huis.

Als je een dag geen zin hebt om te koken en lekker naar de snackbar wilt, dan kun je dat gewoon doen, als het maar niet te vaak is. Of als jullie de hele dag televisie willen kijken, dan kan dat ook! Jij bepaalt wat er gebeurt in huis!

3. Je kan het woord “familie” herdefiniëren.

Wie zegt dat “een familie” altijd uit een moeder, vader en kind (eren) moet bestaan? Familie gaat over een groep mensen die elkaar liefhebben. Definieer familie op je eigen unieke manier. En laat je kinderen voortdurend weten dat jullie altijd een familie zullen zijn.

4. Het creëren van nieuwe tradities is leuk.

Nieuwe tradities creëren is leuk en een uitstekende manier om een ​​band op te bouwen. Het kan bijvoorbeeld iets simpels zijn als een hele zondag in bed doorbrengen, maar waar je ook voor kiest, familie tradities bieden een goede manier om sterker tot elkaar te komen en een leven vol mooie herinneringen te bouwen.

5. (Als je de voogdij deelt) … krijg je eigenlijk een pauze!

Dit geld helaas niet voor alle alleenstaande moeders, maar degenen die de voogdij delen met hun ex- partner krijgen eindelijk een moment rust. Ook al zal je ze missen, dit heb je nodig voor jezelf!