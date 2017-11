Voor de meeste vrouwen is de zwangerschap een periode van vreugde. Zwangerschap brengt echter enorme lichamelijke veranderingen met zich mee, waarvan sommige ongemakkelijk of verontrustend kunnen zijn. Hoe meer we begrijpen over de veranderingen die ons lichaam doormaakt, hoe groter de kans is dat we ze met enige kalmte kunnen ervaren. Hoewel alle vrouwen bekend zijn met de mogelijkheid van misselijkheid, braken en vermoeidheid tijdens de vroege zwangerschap, verwachten velen geen veranderingen in hun huid. Als je over het algemeen vatbaar bent voor acne, psoriasis of dermatitis, kunnen de hormonale veranderingen die je tijdens de zwangerschap doormaakt, ertoe leiden dat je toestand tijdelijk verbetert of verergert. Hieronder 5 veel voorkomende aan de zwangerschap gerelateerde huidproblemen.

Striae

Striae treedt op als de huid wordt uitgerekt door snelle gewichtstoename, dus is het niet verwonderlijk dat zwangere vrouwen het vaak ontwikkelen. Striae is een vorm van littekens, meestal eerst als roodachtig of purperachtig en vervolgens glanzend zilverachtig wit. Striae verschijnt meestal op de buik, borsten, bovenarmen, dijen en billen. Meestal vervaagt striae geleidelijk in de loop van de tijd.

Huidaanhangsel

Huidaanhangsels, die kleine flapjes extra weefsel die op de huid hangen, zijn zeer vaak goedaardig. Hoewel een aanzienlijk deel van de volwassenen een of meer huidaanhangsels heeft, hebben zwangere vrouwen een verhoogde neiging om ze te ontwikkelen vanwege hun verhoogde groeifactoren. Huidaanhangsels worden het vaakst aangetroffen op de nek, borst, rug, onder de borsten en in de lies. Ze veroorzaken meestal geen probleem of pijn tenzij ze zich op een plaats bevinden waar kleding tegen hen wrijft, in welk geval ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Melasma

Tijdens de zwangerschap produceert het lichaam meer melanine (de stof die de huid pigmenteert) dan anders. Om deze reden ontwikkelen veel vrouwen melasma, een hyperpigmentatie waarbij grijsbruine of donkerbruine vlekken op het gezicht verschijnen, meestal over de neusrug, wangen en het voorhoofd. Hoewel ook mannen en niet-zwangere vrouwen melasma kunnen ontwikkelen, komt de aandoening bij zwangere vrouwen zo vaak voor dat het ook bekend staat als ‘zwangerschapsmasker’. Melasma komt vaker voor bij mensen met een donkerdere huid. In de meeste gevallen gaat melasma vanzelf weg; als dat niet het geval is, zijn er dermatologische behandelingen voor het probleem. De beste manier om melasma te voorkomen is om een ​​sterke zonnebrandcrème op te zetten.

Zwangerschapsstreep

De extra melanine die je lichaam tijdens de zwangerschap aanmaakt, kan niet alleen melasma veroorzaken, maar ook een andere tijdelijk verdonkerde huid. Terwijl sommige vrouwen merken dat hun sproeten of de gebieden rond hun tepels donkerder worden, ontwikkelen veel vrouwen ook een donkere lijn die loopt van de navel tot het schaamhaar, bekend als de linea nigra, tijdens het midden van hun zwangerschap. Deze lijn zal meestal vervagen na de bevalling, maar kan nog steeds zichtbaar zijn.

Zwangerschapsdermatosen

Zwangerschapsdermatosen klinken erger dan ze zijn. Sommige vrouwen ontwikkelen de uitbarsting van karakteristieke lichtrode bultjes in de striae op de buik en billen tijdens de late zwangerschap, wanneer de foetus het snelst groeit. Deze plekken kunnen jeuk veroorzaken of kunnen verbranden of prikken. Ze kunnen sterk variëren in grootte als jeukende uitslag en soms samen komen als een ruwe plek. Gelukkig komt dit niet zo vaak voor. In de meeste gevallen verdwijnt het binnen een paar weken na de geboorte van de baby.