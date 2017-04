5 x boeken voor persoonlijke/spirituele ontwikkeling

Als je jezelf verder wilt ontwikkelen, kan een goed boek je daarbij helpen. Hoewel er al vele van dit soort boeken op de markt zijn, komen er regelmatig meer uit. We hebben hier dan ook 5 van de nieuwste boeken op een rij gezet.

De edele kunst van Not Giving a F*ck

In De edele kunst van Not Giving a F*ck introduceert Mark Manson een nieuwe sleutel tot geluk: stoppen met altijd maar positief zijn en in plaats daarvan leren omgaan met onze tekortkomingen en tegenslagen in het leven. Want zodra we niet meer voor onze angsten, fouten en onzekerheden wegrennen maar pijnlijke waarheden onder ogen durven te komen, vinden we eindelijk de moed en het zelfvertrouwen waar we in deze tijden zo’n behoefte aan hebben. Down-to-earth, humoristisch en recht voor zijn raap: Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij een fuck om geeft, en dus ook waar je géén fuck om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend.

Over de auteur

Mark Manson is blogger, auteur en entrepeneur. Zijn populaire weblog MarkManson.net, waar hij schrijft over persoonlijke groei, werk, relaties en succes, trekt maandelijks meer dan 2 miljoen bezoekers. Hij woont in New York City.

De edele kunst van not giving a f*ck Prijs: € 19,99

Instant Sabbatical, Coach jezelf naar meer inzicht, geluk en effectiviteit

In de huidige turbulente tijden kun je alleen richting geven aan je leven als je weet wat je wil. Niet voor niks snakken steeds meer mensen naar een sabbatical. Even uit de ratrace, op adem komen en bedenken wat je écht wilt. Coach Elise Verberg, auteur van Instant Sabbatical, ziet het om zich heen gebeuren. ‘Steeds meer mensen worden door reorganisaties en veranderingen op de arbeidsmarkt gedwongen om hun toekomst opnieuw uit te stippelen. We kunnen er dus maar beter op voorbereid zijn: veranderingen zijn er als we ze het minst verwachten.’

In het boek Instant sabbatical zet Verberg uiteen hoe je jezelf kunt coachen om nieuwe keuzes te maken. Instant sabbatical is een reisgids en coach tegelijk en helpt je om de rust te nemen en te bedenken hoe je verder wilt groeien. Het boek bevat ruim veertig oefeningen van topcoaches zoals Stephen Covey en George Kohlrieser. ‘In plaats van met je hoofd onder de dekens te kruipen, je huis te verbouwen of een jaar door Azië te reizen, kun je beter meteen aan de slag gaan met vragen die er écht toe doen’, zegt Verberg. ‘Gewoon vanavond thuis op de bank of op vakantie.’

Instant sabbatical, Coach jezelf naar meer inzicht, geluk en effectiviteit Prijs: € 24,50.

Standpunten

We zijn er erg goed in alles in de wereld te meten en wegen, maar we lijken te vergeten wat echt belangrijk is. Alles wat we doen, moet tegenwoordig ‘ergens voor kunnen worden gebruikt’, ‘nuttig zijn’ of ons ‘iets opleveren’. Volgens psycholoog Svend Brinkmann leidt deze instrumentalisering uiteindelijk tot leegte en onttrekt het betekenis aan het bestaan. Maar wat moeten we dan? Het uitgangspunt van Standpunten is dat de ware betekenis van het leven gekoppeld is aan verschijnselen die zelf waarde hebben, zoals verantwoordelijkheid, vrijheid, waardigheid, liefde en vergeving. Brinkmann behandelt zijn tien standpunten aan de hand van de ideeën van klassieke filosofen als Aristoteles, Kant, Nietzsche en Kierkegaard, en maakt ze zo relevant voor de huidige tijd.

Over de auteur

Svend Brinkmann (1975) ontving in 2015 de Rosenkjærprijs, die elk jaar wordt uitgereikt aan iemand die een wetenschappelijk onderwerp inzichtelijk maakt voor een breed publiek. Standpunten kan worden gelezen als een vervolg op zijn tegendraadse bestseller Standvastig, waarvan in Denemarken meer dan 70.000 exemplaren werden verkocht.

Standpunten Prijs: € 13,99

Geluk 2.0 , The world book of happiness

Geluk 2.0, de grondig vernieuwde versie van de wereldwijde bestseller The World Book of Happiness, brengt een actueel overzicht van wat we écht weten over geluk en wat we daar meer mee kunnen doen in ons eigen leven en in de samenleving. 100 internationale topexperts in de positieve psychologie delen hun kennis over geluk en levenskwaliteit op een manier die iedereen begrijpt. Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Het gaat niet over ‘dromen’ of ‘geloven’, maar over ‘weten’ en ‘toepassen’. Kennis over de rol van tijd, geld, gezondheid, succes, welzijn, toekomst en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over humor, pijn en verdriet. Over kiezen, familie, relaties en vrienden. Niet alleen het individuele geluk wordt onderzocht, maar ook het welzijn van groepen, organisaties en landen. En wat kunnen we doen om dat geluk groter en duurzamer te maken?

Hoofdredacteur Leo Bormans verdiept zich al jaren in het geluksonderzoek. Hij reist de wereld rond om te spreken met onderzoekers en beleidsmakers. Hij slaagt erin om de conclusies van het wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek. De eerste versie van dit boek werd een internationale bestseller en werd vertaald in meer dan twaalf talen. Nu was het tijd voor een update.

Geluk 2.0 , The world book of happiness Prijs: € 24,99

‘Klein levensABC’

De behoefte aan ontplooiing ligt in de natuur van de mens. Velen hebben de behoefte zich te ontwikkelen en voluit te leven. In haar psychotherapiepraktijk ontmoet Marijke Arendsen Hein veel mensen. Haar cliënten leren haar dat veranderen mogelijk is en dat je niet vast hoeft te zitten in oude patronen die mogelijk functioneel waren in je jeugd, maar nu in het volwassen leven niet meer voldoen. Zij leert hoe ze regisseur blijft van haar voelen, denken en handelen, ook onder moeilijke omstandigheden. Zij leert om in verbinding met anderen te luisteren naar de behoeften van haar lichaam, geest en ziel en daar vervolgens iets mee te doen. Haar verhaal in 99 onderwerpen: aandacht, crisis, dankbaarheid, dromen, jaloezie, lachen, troost, vergeving, zin… Elke dag leert ze iets over het talent dat Leven heet. Het Klein levensABC is ontstaan vanuit de wens om dat talent door te geven. Met dit boek wil ze de lezer inspireren, uitnodigen tot dialoog en aan het denken zetten, net zoals Socrates dat deed, 2500 jaar geleden op de markt van Athene. Dit boek kan je ook inspireren om moed te verzamelen om je oude niet meer werkende patronen te doorbreken en te besluiten om te veranderen in een richting die bij jou past!

‘Klein levensABC’ Prijs: € 19.50