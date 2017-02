5 x hulpboeken voor moeders

Als moeder zijnde loop je wel vaker tegen een probleem aan. Je kunt altijd advies vragen aan andere moeders of deskundigen, maar het is ook aan te raden boeken te lezen waar je wat van kunt leren. Er komen gelukkig vaak boeken op de markt waar diverse problemen worden beschreven en behandeld. We zetten hier de 5 nieuwste op een rij.

De baas van de piekerfabriek

Iedereen piekert wel eens, dat is heel normaal en die gedachten gaan meestal vanzelf weer weg. Maar wat doe je als dat niet gebeurt? Sommige kinderen blijven maar piekergedachten maken in hun hoofd. Er is geen ruimte voor blije gedachten, zorg en onrust zorgen ervoor dat handige gedachten geen toegang meer krijgen. Slapen wordt soms een probleem, de schoolprestaties gaan achteruit en vriendschappen verlopen moeizaam. Margreet van der Veen, kinder- en jeugdtherapeute, heeft voor die kinderen van 7 tot ongeveer 10 jaar allerlei tips, opdrachten, oefeningen en voorbeelden gemaakt die ervoor kunnen zorgen dat helpende gedachten weer de overhand krijgen. Door het doeboek “De baas van de piekerfabriek” samen door te werken krijgen kinderen een handvat om het piekeren los te laten, ze krijgen weer controle over hun eigen gedachten. Prijs € 12.50

Buikpijn bij kinderen

Buikpijn is een veelvoorkomende klacht bij kinderen en jongeren. In de meeste gevallen is er geen lichamelijke oorzaak voor de buikpijn. Desondanks zorgt deze pijn voor veel problemen: veelvuldig doktersbezoek, schoolverzuim, minder sociale activiteiten en een verminderde kwaliteit van leven. Buikpijn bij kinderen van Dr. Shelley van der Veek, psycholoog en universitair docent Gezinspedagogiek, Prof. Dr. Else de Haan, psycholoog/psychotherapeut en Prof. Dr. Marc Benninga, kinderarts maag-darm-leverziekten, geeft informatie over de meest recente wetenschappelijke inzichten in onder meer oorzaken van deze klachten, en in mogelijkheden voor hulp, zowel door ouders als door professionals. De informatie wordt verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk.

Prijs: €19,99

Pittige pubers

Opvoeden van je puber met ADHD of autisme

Pittige pubers is een onmisbaar boek voor ouders van pubers met ADHD of autisme. Het biedt ouders, maar ook professionals, concrete handvatten om beter te communiceren, grenzen te trekken, te handelen en vooral ook vol te houden in de opvoeding van hun kind met ADHD of autisme. Een grote mond, driftbuien met agressiviteit, vergeetachtig en slordig? Ouders van pubers met ADHD of autisme denken vaak, als ze andere ouders horen zuchten over het gedrag van hun puberkinderen: Dat deed die van mij altijd al! Het lijkt soms wel of kinderen met leer- en gedragsproblemen altijd al in de puberteit zaten. Dat klopt voor een deel ook. In de puberteit en adolescentie komen alle jongeren in een fase dat hun hersenen onder invloed van de hormonale ontwikkeling niet goed in balans zijn, en de emoties het vaak winnen van het verstand.

In Pittige pubers kijken we naar de achtergronden van het gedrag van deze kinderen en leren we over de verschillen tussen de gewone puberteitsproblemen en de extra portie waar deze jongeren voor staan. Aan de orde komen o.a. puberbrein en ontwikkelingsproblemen, communicatie en motivatie, vriendschappen, relaties en seksualiteit, onderwijs en communicatie op school. prijs: € 19,99

Mama heeft alles onder controle

Mama heeft alles onder controle is een humoristisch cadeauboekje voor alle moeders die behoefte hebben aan een mini-break. Over het moederschap zoals het écht is, met alle fantastische en magische, maar soms ook iets minder leuke kanten, vanaf de babyfase tot en met de kleutertijd. Met de typische Mama Baas-knipoog: hoe overleef je de gigantische vermoeidheid die eerste maanden, wat als je peuter zich op de grond gooit in de supermarkt, hoe overleef je een boze kleuter, enz. Inclusief ‘mommie selfie-test’: wat voor mama ben jij?

Prijs: € 14,99

Moet ik nu bang zijn?

Kinderen helpen in tijden van angst en terreur.

Wat is een terrorist?

Hoe voelt het om dood te gaan?

Kan zo’n aanval ook bij ons gebeuren?

Mag ik nog lachen?

Waarom lukt het me niet om aan iets anders te denken?

Gaat het me ooit lukken niet meer bang te zijn?

De hele wereld is geschokt door de aanslagen in onder meer Parijs, Brussel en Nice. Het is bijna onvermijdelijk

dat ook kinderen in contact komen met beelden ervan. Maar hoe leg je zulke gruweldaden uit aan je kind? En hoe neem je hun angst weg als je eigenlijk zelf ook bezorgd bent? Psychotherapeute Lies Scaut en traumapsycholoog Erik de Soir vertrekken in “Moet ik nu bang zijn?” vanuit concrete vragen die kinderen na de aanslagen hebben gesteld. Ze tonen hoe je met je kind in gesprek kunt gaan over terreur, hoe je tijdig een trauma herkent en hoe je hun veerkracht in tijden van angst kunt versterken. De vele praktische tips maken dit boek tot een absolute must read voor ouders en leerkrachten.

Prijs: €14,99