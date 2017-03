5 x nieuwe kookboeken

Zelf koken is erg van deze tijd en dat is terug te zien in de enorme hoeveelheid foodblogs en de vele kookboeken die maandelijks op de markt komen. We geven hier daarom een overzicht van de nieuwste kookboeken, die nu of binnenkort in de winkel liggen. Enjoy!

De man die koken kan

Eten vormt al zolang als Walter Luitwieler zich kan herinneren een rode draad in zijn leven. Toen hij ging samenwonen besloot hij zich meer te willen verdiepen in verse maaltijden en leerde hij koken met vallen en opstaan. In de man die koken kan deelt hij zijn recepten voor die mensen die thuis ook achter het fornuis staan. Dit doet hij met heerlijke ontbijtrecepten zoals banaanpannenkoeken en zelfgemaakte granola en zijn recepten die geschikt zijn voor alle dagen van de week. Recepten zoals een lekkere doperwtensoep, babi pangang of pasta met pittige gehaktballetjes. Maar ook zijn er recepten, zoals pulled pork uit de oven, een ultieme nachoschotel, en overheerlijke desserts zoals zelfgemaakt ijs en chocoladetaart. Dat zijn de recepten waar balans niet telt en die zijn bedoelt voor die momenten dat je wat te vieren hebt, wel wat troost kan gebruiken of gewoon simpelweg (samen) wil genieten van overheerlijk eten.

Prijs: € 24,95

Fidan’s Family Food

Fidan Ekiz, de charmantste programmamaker van Nederland, vertelt vol humor en aan de hand van familieverhalen hoe de Turkse cultuur en keuken in elkaar steekt. Gecombineerd met de realiteit van de Nederlandse supermarkt en de Hollandse haast zorgt dat voor een kookboek boordevol heerlijke inspiratie en uiterst maakbare gerechten om met elkaar van te genieten. Door de enorme liefde van Fidan en haar familieleden voor film, is dit boek een visueel spektakel. De hoofdstukken Breakfast at Ekiz, From dusk till dawn en The (Turkish) hangover zijn flamboyant, gelardeerd met humor en melancholie van het Turkse gastarbeidersgezin in Rozenburg waar we in de documentaires van Fidan al kennis mee hebben kunnen maken. De Turkse keuken wordt beschouwd als een van de meest veelzijdige keukens ter wereld. De gerechten – ook in dit boek – zijn veelal gebaseerd op verse groente, gegrild vlees en vele soorten salades. Overheerlijke zoetigheden, broden, dips: er is genoeg voor iedereen!

Prijs: € 22,50 (vanaf 10 april)

Bakken met haver

Lekkere appeltaart, cheesecake, kruidkoek of kokosmakronen zonder suiker, zoetstoffen of tarwe. In Bakken met haver presenteert Natascha zestig recepten voor heerlijk klein en groot gebak zoals koekjes, cake en taarten maar bijvoorbeeld ook voor scones en pasteien. Als basis gebruikt ze haver in plaats van tarwe. De smaakmaker suiker wordt vervangen door onder meer de subtielere smaken van echte vanille, kokos en kaneel. Van haar grootvader die bakker was leerde Natascha van der Stelt ambachtelijk brood en banket bakken. Nu associeert ze bakken met feest en het leven vieren. Er gaat voor haar geen verjaardagsfeest voorbij zonder dat ze de dagen ervoor uitgebreid taarten, cakes en koekjes heeft gebakken. Met dit fraai gefotografeerde bakboek hoopt ze dat de lezer die besluit te minderen of te stoppen met suiker ervaart dat je dankzij Bakken met haver toch kunt blijven genieten van een koekje bij de koffie of thee of een lekker stuk taart op een verjaardag.

Prijs: € 22,50

De smaak van Sicilië

Sicilië is een intrigerend, betoverend oord. De Griekse, Romaanse, Arabische en Spaanse overheersingen hebben door de eeuwen heen gezorgd voor een bijzonder cultureel nalatenschap. Veel vis, verse vruchten en een grote variëteit aan heerlijke groenten. Ursula Ferrigno – schrijfster van onder meer de bestsellers Trattoria en Italië Thuis – dook in de geschiedenis en oorsprong van de Siciliaanse keuken en selecteerde de meest onweerstaanbare recepten.

Van Arancini di Riso (risottokroketjes) tot Insalata di Orangio di Torocci (een salade van bloedsinaasappel en rode ui). En van Sardine a Beccafico (gevulde sardines) tot Abbacchio alla Cacciatovia (gebakken lamsvlees met kruiden en ansjovissaus). Ursula is een expert in traditioneel brood, zoals Pane Rimacinati (bergbrood van griesmeel) en ook de desserts, zoals Cannoli en Cassata, zullen de grootste zoetekauwen niet teleurstellen.

Prijs: € 24,95 Verschijnt medio april 2017

Yoghurt

Yoghurt is altijd lekker, wat je er ook mee doet! Vers, frozen, traditioneel, dik of dun, hangop, van soja of van geit. Samen met het supersnel groeiende Yoghurt Barn hebben we de allerlekkerste yoghurtrecepten samengebracht in het kookboek Yoghurt. Bomvol recepten die je laten zien wat je allemaal met yoghurt kunt doen én die thuis gemakkelijk klaar te maken zijn. Van yoghurt-komkommersoep, hartige hangop met olijven en groene kruiden, bananen yoghurt kwarktaart, aardbeienmilkshake de luxe tot havermoutpannenkoekjes met blauwe bessen. Yoghurt geeft makkelijke, lichte en lekkere recepten voor ieder moment van de dag!

Prijs: € 15,00