5 x nieuwe kookboeken

Zelf koken is erg van deze tijd en dat is terug te zien in de enorme hoeveelheid foodblogs en de vele kookboeken die maandelijks op de markt komen. We geven hier daarom een overzicht van de nieuwste kookboeken, die nu of binnenkort in de winkel liggen. Enjoy!

Lekker makkelijk

Het kookboek voor mannen

Als je goed voor je lijf wilt zorgen, kun je het beste zelf koken, met verse ingrediënten. Die lichte salades of kleine porties die je vriendin of vrouw maakt, zijn voor jou als man vaak niet genoeg. Zelf aan de slag dus! Je hoeft heus niet de nieuwe Jamie Oliver te worden, maar je kunt prima een basislevel keukenskills onder de knie krijgen. Lekkere gerechten, korte beschrijvingen, geen moeilijk gedoe. Gezond en voedzaam, dus geen flauw gevoel in de sportschool of een rammelende maag om 21 uur.

Elk recept geeft 2 porties zodat je eventueel een portie kunt invriezen (handig voor studenten of singles). Alle recepten zijn glutenvrij, zonder geraffineerde suikers en E-nummers! En alle ingrediënten zijn in de gewone supermarkt verkrijgbaar. Je krijgt veel handige tips met als extra: 2 bonusmenu’s om je vriendin/ vrouw mee te verrassen, 2 feestmenu’s én gezonde BBQ-tips.

Annemieke de Kroon en Alice van Nieuwenhuizen

Prijs: € 20,00

Kom & Vork – bowlfood

Een maaltijd in een eenvoudig kommetje met slechts een vork, een lepel of stokjes, heeft iets magisch. Het is ‘chique’ genoeg om te serveren voor vrienden maar je kan er net zo goed van genieten op de sofa onder een dekentje.

Kom&vork neemt je mee op wereldreis en laat je genieten van Mediterraanse pasta’s, Aziatische rijst- en noedelschotels en comfort food uit het Midden-Oosten of Latijns Amerika. Maar het kommetje is niet alleen het voorrecht van het avondmaal. Kom&vork bezorgt je ook inspiratie voor een heerlijk ontbijt of lunch.

Kom & Vork

Willy Faes

€ 22,95

Verschijnt in februari 2017

Yoghurt

50 zoete en hartige recepten uit de keuken van Yoghurt Barn

Yoghurt is altijd lekker, wat je er ook mee doet! Vers, frozen, traditioneel, dik of dun, hangop, van soja of van geit. Samen met het supersnel groeiende Yoghurt Barn hebben we de allerlekkerste yoghurtrecepten samengebracht in het kookboek Yoghurt. Bomvol recepten die je laten zien wat je allemaal met yoghurt kunt doen én die thuis gemakkelijk klaar te maken zijn. Van yoghurt-komkommersoep, hartige hangop met olijven en groene kruiden, bananen yoghurt kwarktaart, aardbeienmilkshake de luxe tot havermoutpannenkoekjes met blauwe bessen. Yoghurt geeft makkelijke, lichte en lekkere recepten voor ieder moment van de dag!

Vanaf 10 maart verkrijgbaar.

Yoghurt € 15,00

De yogakeuken

Meer dan 100 vegetarische recepten voor meer energie, balans en geluk

De yogakeuken is een verrassend kookboek, en niet alleen voor mensen die regelmatig yoga beoefenen. In dit boek staan meer dan honderd heerlijke en gezonde vegetarische gerechten, vrij van gluten en geraffineerde suikers. Voor iedereen die zijn geest in balans wil brengen en zijn lichaam energie wil geven.

In De yogakeuken vind je gerechten die je mentale en fysieke energie in balans brengen en je geluksgevoel een boost geven. Nooit eerder was het zó gemakkelijk om in je eigen keuken zalige, voedzame en evenwichtige voeding te bereiden: van eenpans-masala dhal en buddha bowl met noedels tot een karamelgebakje met een knapperig korstje.

De yogakeuken is onderscheidend door de filosofie van yoga in combinatie met voeding en holistische gezondheid en bevat prachtige fotografie en vormgeving.

Prijs: € 24,99

Power Queens

Culinaire onderneemster Danitzah Jacobs maakt haar debuut als auteur met het inspiratiekookboek ‘Power Queens, Culinair de wereld delen’. In dit boek delen negen wereldvrouwen hun levensverhalen én heerlijke familierecepten met de wereld. Een inspirerende combinatie van krachtige verhalen en lievelingsgerechten. Het boek vertelt de wijze lessen die de negen vrouwen hebben meegekregen van hun ouders en grootouders. Ze gaan in op wat hen sterk maakt, wat hun levensmissie is, welke obstakels ze zijn tegengekomen en hoe ze hiermee omgegaan zijn. En last but not least: ze delen de lekkerste soulfood-gerechten met ons. Naast deze levensverhalen vol liefde, wilskracht en zelfontdekking staan de familierecepten van de Power Queens centraal. Denk hierbij aan een Caribisch visgerecht, Surinaamse bami, Afrikaanse pindasoep en nog veel meer recepten uit diverse wereldkeukens.

‘Power Queens, Culinair de wereld delen’

Prijs € 24,95