5 x tips om je woonkamer feestelijk in te richten

In de meeste huizen is de woonkamer het middelpunt waar alles gebeurt. Dit geldt ook voor de feestdagen die er aankomen. Het is de plek waar de kerstboom wordt opgetuigd, waar we gezellig zitten met het gezin, de familie en vrienden, waar de cadeautjes worden uitgepakt, en waar we de favoriete kerstfilms bekijken of urenlang spelletjes spelen. Het is dus belangrijk dat de woonkamer feestelijk wordt ingericht om te zorgen voor de ultieme kerstsfeer, waar jullie optimaal kunnen genieten van de feestelijke dagen die helaas zo weer voorbijvliegen. We hebben hier dan ook 5 tips op een rij gezet om de woonkamer feestelijk in te richten.

1. Het feest van het licht

Kerst staat ook wel bekend als het feest van het licht. In een vaak zo donkere wereld noemde Jezus zichzelf het licht van de wereld. Vandaar dan ook dat de winkels, straten en huizen tijdens deze feestelijke maand worden versierd met heel veel licht. Zorg ervoor dat je naast de verlichte kerstboom, meer licht toevoegt aan de woonkamer. Denk aan een plateau met kaarsen, een slinger met lichtjes voor de ramen of koop wat extra lampen.

2. Ga voor feestelijke decoratie

Om het feestelijke gevoel nog meer in huis te halen, is het belangrijk te spelen met decoratie. Hierbij kun je denken aan een kerststukje of een mooie bos bloemen op de tafel, een kerstkrans op de deur, of voeg bijzondere woonaccessoires toe aan je interieur. Ook is het leuk om een vaas te vullen met kerstballen en/of een lichtsnoer.

3. Laat je huis ruiken naar kerst

Geur zorgt direct voor extra behaaglijkheid in huis. Zet potpourri, geurende olie-warmers of geurkaarsen in seizoensgeuren zoals dennen, cranberry, of kaneel op de tafel. Of vul een kom met geurige dennenappels op een bijzettafel voor een subtiele geur.

4. Speel met kleur

Hoewel het klassieke rood-groene thema de woonkamers tijdens de kerst altijd heeft gedomineerd, is het mooier om te kiezen voor een moderne sfeer. Zwart, wit, goud en zilver gaan goed samen met diverse, hedendaagse interieurs, en zijn zeer stijlvol. En met veel kleur in de kerstboom, zorg je ervoor dat de focus daarop wordt gevestigd.

5. Voeg warme elementen toe

Om de woonkamer zo warm en comfortabel mogelijk te maken, zet je kussens met kerstthema in zachte stoffen op de banken en stoelen. Gebruik grote, effen gekleurde kussens als achtergrond voor kleinere versierde kussens. Daarnaast zijn heerlijke zachte dekens een must. Je kunt mixen en matchen met mooie kleuren en patronen om de juiste look te creëren.