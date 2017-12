5x lekkere internationale gerechten!

Voel je reiskriebels? Het is nog te vroeg om opnieuw te vertrekken want je bent nog niet zo lang terug van de zomervakantie maar je kijkt al rustig rond voor de volgende zomervakantie. Wel dit artikel kan je zeker helpen om de vakantie in huis te halen. We hebben het over vijf internationale gerechten dat zeker de moeite zijn om uit te proberen. Ben je klaar? Misschien beïnvloedt dit wel je volgende bestemming…

1. Mexicaans

De Mexicaanse keuken is bekend om de nacho’s, guacamole, taco’s, tortilla’s, fajitas en burrito’s. Geen te moeilijke gerechten om thuis te maken samen met enkele vrienden en je smaak kennis te verrijken. Nacho’s koop je zo in de supermarkt en guacamole maken is een fluitje van een cent. Waarom niet daarna je eigen fajita’s maken? Koop wat tortilla’s, zure room, kip, tomaten, paprika, maïs, kidneybonen en eventueel een kruidenmix. Snij je groenten en kip in fijne stukjes, bak deze en breng het op smaak. Verwarm je fajita, doe er zure room op en strooi je groentjes op de fajita. Dicht plooien en smakelijk! Er zijn talrijke versies van fajita’s dat je kan maken, laat je kookkunsten erop los en geniet van deze culinaire avond.

2. Thaise keuken

De Thaise keuken is heel gevarieerd en biedt enorm veel smaakvolle gerechten. Rijst is vaak de basis en gerechten worden op smaak gebracht met verse kruiden en pikantere smaken. Typische Thaise gerechten zijn pad Thai, verschillende curry maaltijden, papaja salade of kip met cashewnoten. Zelf Thais koken is zeker een uitdaging en misschien niet voor iedereen weggelegd. Een idee is lekker Thais te gaan eten op restaurant of te bestellen op Deliveroo en aan huis laten bezorgen!

3. Italiaans



Mammaa miaa Italiaaa! Pasta, je kan er niet genoeg van krijgen! Bruschetta’s als voorgerecht, enkele olijven en een heerlijk glaasje rode Italiaanse wijn erbij. Neem veel tijd voor de aperitief en geniet van de rijke smaken! Vervolledig je avond met een heerlijke spaghetti napoletana. Het kost je slechts 40 minuten en het is heerlijk! Je hebt niet meer nodig dan pasta, ajuin, véél look, tomaten, gehakt, een blaadje basilicum en laurier. Authentieke Italiaanse tip: gooi je pasta nog even in de pan nadat het gekookt is en het zal extra lekker smaken.

4. Amerikaans



Yeees, homemade burgers! So much fun! Haal hamburger broodjes in huis, rundergehakt, ei, paneermeel, ui, salade, worcestersaus, cheddar cheese, spek, augurk en ketchup. Meng je gehakt in een kom met ei, paneermeel, ui, worcestersaus en voeg er wat peper en zout aan toe. Maak hier mooie rode hamburger schijfjes van. Bak je spek in de pan en je hamburgers in een andere pan en bereid je groenten voor. Snij de broodjes en garnituur ze met het vlees, spek, cheddar, tomaten, sla, augurken en ketchup! Oeeeh so good! Smakelijk!

5. Frans

Easy peasy lemon squeezy! Een Franse avond met gewoon heel simpel: lekkere kazen, druiven, baguette en Franse wijnen. Weinig voorbereiding en een feestje in je mond! Maak het extra fijn en plaats vlagjes op de verschillende kazen! Bon appétit!