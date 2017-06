6 boeken om je carrière een boost te geven

Of je nu op zoek bent naar een nieuwe baan of gewoon hogerop wilt komen in je huidige carrière, er zijn tal van boeken op de markt met advies die je kunnen helpen. We zetten hier de 6 nieuwste op een rij.

Van werknemer naar ondernemer

Steeds meer professionals zetten de stap van loondienst naar hun eigen bedrijf. Soms noodgedwongen, vaak vanuit een verlangen om het ondernemerschap te ontdekken of om te ontsnappen aan een gebrek aan autonomie en uitdaging in een vaste baan. Vaak weten ze niet goed waar ze aan beginnen. Vooral na een lang dienstverband in loondienst blijkt ondernemen een andere mentaliteit te vragen. Leni Minderhoud, coach van ervaren professionals en startende ondernemers, schreef daarom het boek Van werknemer naar ondernemer. In haar boek rekent ze eerst af met de beren op de weg, zoals de angst om zekerheden te verliezen en de mythe dat ondernemen al bij de geboorte in je bloed zou moeten zitten. Vervolgens schetst ze met een originele winnaarsformule hoe je een succesvolle ondernemer wordt. Minderhoud: ‘Cruciaal is dat je gaat denken vanuit de behoefte van de klant en niet vanuit jouw aanbod. Dat is een reuzensprong, maar in de praktijk kan iedereen het, het is een andere manier van denken. Met mijn boek wil ik die ondernemersmentaliteit wakker kussen.’

Van werknemer naar ondernemer

De winnaarsformule voor vrij ondernemen

€ 23,50

Creëer je volgende baan

In het boek Creëer je volgende baan schetst loopbaanexpert Marjolein Kalter een sollicitatiemethode waarmee je wegblijft uit de concurrentieslag met honderden andere sollicitanten en je eigen baan creëert. De aanpak is gebaseerd op de ervaringen met trainingen aan inmiddels honderden werkzoekenden. 70 procent van de gemiddeld 48-jarige deelnemers was binnen een half jaar aan het werk doordat ze de methode geheel of gedeeltelijk toepasten in hun manier om aan het werk te komen. Geïnspireerd op de werkwijze van succesvolle kleine ondernemers ontwikkelde Kalter de Baan als Business-methode. ‘Daarmee worden werkzoekenden creatief en ontwikkelen ze de ondernemende werknemer in zichzelf. De essentie is dat ze op zoek gaan naar wie ze zouden zijn als merk, welk probleem ze voor een ander kunnen oplossen, wie hen daarvoor wil betalen, hoe ze daarmee in contact komen en hoe ze overeenkomst sluiten.’ In het boek Creëer je volgende baan werkt Marjolein Kalter de zes stappen van deze nieuwe manier van solliciteren uit. ‘Je creëert je baan op basis van wat jij wilt, waar je goed in bent en wat je belangrijk vindt. Je zoekt daarbij contact met de werkgever waar jij graag voor zou willen werken omdat deze werkgever waarden en een visie uitdraagt waar je achter staat. Je zoekt uit welk vraagstuk het bedrijf bezighoudt op het vlak van jouw expertise en daarvoor maak je een voorstel dat je aan de verantwoordelijke leidinggevende presenteert. Ziet de werkgever toekomst in je aanbod? Dan heb je een nieuwe baan.’

Creëer je volgende baan €20

BABE, YOU GOT THIS

Van meisje met dromen naar vrouw met succes

Steeds meer vrouwen zijn al jong heel succesvol. Ze hebben een eigen bedrijf of een droombaan, een geweldige partner en een druk sociaal leven. Al die perfecte plaatjes worden dagelijks gedeeld op social media. Het inspireert jou, als ambitieuze vrouw, om ook zoveel mogelijk uit het leven te halen. En het liefst vandaag nog. Maar, waar begin je? Hoe ga jij je doelen bereiken? Hoe verkoop je jezelf of jouw idee aan anderen? Hoe bouw je een ultiem netwerk op? Hoe zet je door als het tegenzit? En: hoe blijf je al je ambities én sociale leven combineren, zonder knettergek te worden? In Babe, you got this helpen Emilie Sobels (29), oprichter van Hashtag Workmode en Martje Haverkamp (23) deze vragen te beantwoorden. Ze vroegen advies aan 23 inspirerende, succesvolle vrouwelijke ondernemers en zakenwonders uit Nederland. Hun road to success, inclusief de nodige fuck-ups, inspireert en motiveert. En helpt jou, als meisje met dromen, uit te groeien tot een vrouw met succes. Want succesvolle vrouwen helpen elkaar: ‘Babe, you got this’.

Babe, you got this PRIJS: € 17,99

‘Yes She’s Smart’

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’

Yes She’s Smart – Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, is een boek gericht op jonge vrouwen die nu afstuderen aan hbo of universiteit. Vrouwen zijn tegenwoordig beter opgeleid dan mannen, maar toch dringen ze nauwelijks door tot managementfuncties en toppen van organisaties. Stadelmaier wijt het aan het missen van de juiste softskills en wil daar met haar boek verandering in brengen. Het boek bereidt de lezer tevens voor op de keuzes die ze moet maken ten aanzien van partner, kinderen en taakverdeling thuis. Yes She’s Smart is een handboek voor de eerste tien jaar na het afstuderen. Met het boek leert Stadelmaier jonge vrouwen hoe ze effectiever, gelukkiger en met meer succes kunnen werken. Zodat ze wél tevreden zijn over hun baan, niet afhaken en – als ze dat willen – kunnen doorstomen naar de top.

Yes She’s smart

Prijs: 22,50 euro

Hacking Growth: dé methode achter het succes van de toonaangevendste bedrijven!

Het is moeilijk voor te stellen, maar ooit was Airbnb het best bewaarde geheim van reishackers en couchsurfers; LinkedIn het exclusieve domein voor topmanagers en recruiters; Facebook het zielige stiefbroertje van Myspace; en Uber een armlastige start-up die geen enkele kans had tegen machtige taxibedrijven. Hoe is het deze bedrijven gelukt om uit te groeien tot de powerhouses die ze nu zijn? In tegenstelling tot wat gedacht wordt, is hun wereldwijde populariteit niet ontstaan door simpelweg een goed product te maken en daarna duimen of het aanslaat. Aan hun buitengewone groei ligt een zorgvuldig geïmplementeerde methodologie ten grondslag, Growth Hacking. En het wordt niet alleen toegepast door hippe startups, ook bedrijven als IBM, Walmart en Microsoft doen het, net als miljoenen ondernemers, marketeers en managers. Hacking Growth is het definitieve boek door de grondleggers van Growth Hacking, Sean Ellis en Morgan Brown. Ellis is CEO en medeoprichter van GrowthHackers.com, de vooraanstaande online community voor growth hackers met 1,8 miljoen gebruikers wereldwijd. Sean bedacht de term ‘growth hacker’ in 2010. Hij spreekt regelmatig voor start-ups en multinationals. Brown werkte als marketeer bij start-ups en startte GrowthHackers.com met Sean. Beiden spreken regelmatig op grote conferenties als SXSW, TechWeek en HubSpot.

Hacking Growth verschijnt op 25 juli 2017.

Prijs: € 24,99

Radicaal openhartig

Word een betere baas door deze nieuwe managementmethode

Vanaf het moment dat we leren praten wordt ons geleerd dat we beter onze mond kunnen houden als we niks aardigs te zeggen hebben. Misschien prima advies voor het dagelijks leven, maar – zoals Kim Scott heeft ervaren – rampzalig als managers het toepassen. Scott verdiende haar strepen als manager bij Google en stapte toen over naar Apple, waar ze een opleiding ontwikkelde over optimaal management. Haar methode vindt de afgelopen jaren steeds meer weerklank en wordt geprezen en toegepast door internationaal gewaardeerde leiders. Radicale openhartigheid vind je op het punt waar persoonlijke betrokkenheid en direct aanspreken elkaar raken. Het gaat over sturing geven met een mix van lof en kritiek, gericht op betere resultaten en prestaties van werknemers. Uitmuntende leidinggevenden hebben een sterke relatie met hun medewerkers. Scott heeft drie simpele principes ontwikkeld om een betere relatie op te bouwen:

– Maak het persoonlijk

– Get (sh)it done

– Begrijp waarom het ertoe doet

Radicaal openhartig is geschreven voor leidinggevenden en zij die leiding aan hen geven. Het is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en biedt duidelijke lessen die meteen toepasbaar zijn. Het laat zien hoe je een baas kunt zijn zonder je menselijkheid te verliezen, hoe je betekenis in je werk vindt en hoe je een omgeving creëert waar mensen van hun werk en hun collega’s houden.

Radicaal openhartig | Verschijnt: 15 augustus 2017 | Prijs: € 13,99