6 dingen die je kunt doen om de gezondheid van je nieren te stimuleren

De nieren zijn maar klein, maar hebben een noodzakelijke functie. Veel mensen lijden aan een nierziekte, en de meeste hebben geen idee dat hun nieren beginnen te falen. Dat komt omdat nierschade vaak over het hoofd wordt gezien als neveneffect van andere medische aandoeningen. Risicofactoren zoals diabetes, hoge bloeddruk, roken, overgewicht, hart- en vaatziekten en zelfs de leeftijd kunnen nierproblemen veroorzaken. Wat het nog erger maakt, is dat er vaak geen tekenen of symptomen van vroege nierziekte te merken zijn, zodat mensen met geleidelijk nierfalen niet de mogelijkheid hebben om progressie te stoppen. Gelukkig zijn er zes dingen die je vandaag kunt doen om de gezondheid van de nieren te stimuleren.

1. Volg de gouden regel van hydratatie. We weten allemaal dat het drinken van water essentieel is voor een goede gezondheid, maar het drinken van teveel water kan net zo problematisch zijn dan te weinig drinken, vooral bij nierfalen. Focus niet op de 8 glazen per dag regel, en richt je op het drinken van voldoende water, zodat je urine lichtgeel of kleurloos is.

2. Eet voor een betere (nier) gezondheid. Diabetes en hoge bloeddruk zijn de belangrijkste oorzaken van een nierziekte, dus het kiezen van gezonde, zoutarme, lage-cholesterol voedingsmiddelen helpen bij goede keuzes voor je nieren. Zelfs kleine veranderingen kunnen een grote impact hebben. Slechts een paar superfoods per dag kunnen nier problemen weghouden.

3. Ga bewegen. Trainen helpt ook vele nierziekte risico factoren onder controle te houden. Een regelmatige lichaamsbeweging’s routine zal je helpen om een gezond gewicht te behouden, diabetes en hart-en vaatziekten te voorkomen en de bloeddruk en cholesterol onder controle te houden.

4. Wees een filter voor je nieren. Nieren zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van schadelijke stoffen uit het bloed, met inbegrip van rook en alcohol, dus geef ze een pauze en bezuinig op de slechte dingen. Neem ook niet meer geneesmiddelen dan je nodig hebt.

5. Denk aan je persoonlijk nieren profiel. Sommige mensen zijn meer vatbaar voor nierziekte, en ze moeten meer ijverig zijn als het gaat om de zorg. We weten dat diabetes en hoge bloeddruk de grootste rode vlaggen zijn, maar er zijn veel andere factoren om te overwegen – hart-en vaatziekten, obesitas en roken staan ook bovenaan de lijst, samen met leeftijd, familiegeschiedenis en etniciteit.

6. Plan een nier controle. Nierziekte staat bekend als de “stille moordenaar”, omdat de patiënten 90% van de nierfunctie kunnen verliezen voordat de symptomen verschijnen. Je eerste stop zal moeten zijn om met de huisarts te praten over je persoonlijke risico’s en om je nieren te testen. Vroegtijdige interventie kan je leven redden.