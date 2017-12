6 gewoonten van mensen die er jonger uitzien dan hun leeftijd

Ouder worden is een natuurlijk proces en hoewel er mensen zijn die er ouder uitzien dan hun leeftijd, zijn er ook mensen die er jonger uitzien dan hun leeftijd. In sommige gevallen kan genetica een rol spelen, maar in veel gevallen, ligt het eraan hoe je voor jezelf zorgt en bepaalde dingen die je doet of niet doet. Als je er jonger wilt uitzien, probeer dan onderstaande tips.

1. Ze eten gezond

Mensen die er jonger uitzien dan hun leeftijd, hebben een goede dieetroutine; ze eten gezond, drinken voldoende water en genieten van de gezondheidsvoordelen van groenten en fruit. Ze weten ook precies wat ze moeten laten staan.

2. Ze trainen

Trainen is een heel belangrijk onderdeel van jezelf jonger houden. Je hebt echter misschien niet de tijd om altijd te trainen, maar je kunt wel een eindje gaan lopen.

3. Ze beschermen zichzelf tegen de zon

De zon kan een schadelijk effect hebben op de huid, waardoor de symptomen van veroudering sneller worden gezien. Te veel blootstelling aan de zon kan zonnevlekken, rimpels en een uitgezakte huid veroorzaken.

4. Ze slapen goed

Slaap heeft zoveel voordelen, een daarvan is de impact op de huid. Tijdens de slaap laat het lichaam verschillende hormonen vrij die kunnen helpen bij het herstellen van collageen en elastine, die essentieel zijn om de huid gezonder te houden.



5. Ze drinken en roken niet

Als je een jonger uitziende huid wilt hebben, moet je ook overmatig alcoholgebruik en roken achterwege laten. Hoge alcoholinname kan het vitamine A gehalte van het lichaam aantasten, een belangrijke antioxidant die nodig is voor de productie van collageen. Roken aan de andere kant is nog erger. Naast alle andere gevaren, leidt het tot een versnelde veroudering van de huid.



6. Ze kunnen omgaan met stressvolle situaties

Stress kan een gevaarlijke impact hebben op de huid; het zou kunnen leiden tot afbraak van collageen, huidveroudering veroorzaken en aanleiding geven tot de afgifte van pro-inflammatoire factoren die het verouderingsproces kunnen versnellen. Probeer stress zoveel mogelijk te vermijden en beter te beheersen.