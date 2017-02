6 manieren om los te laten

We hebben allemaal een idee in ons hoofd over hoe dingen zijn, of hoe ze horen te zijn, en daar zitten we helemaal fout. Soms geeft het leven je niet wat je wilt, omdat je iets anders nodig hebt. En wat je nodig hebt komt vaak wanneer je er niet naar zoekt. De sleutel is loslaten – het loslaten van het leven dat je verwacht, zodat je het beste kan maken van het leven dat op je wacht. Het is niet gemakkelijk, maar het is de moeite waard. Hier zijn zes strategieën om dit te doen:

1. Maak een gezonde ruimte voor jezelf – Soms ben je er gewoon te dicht bij om het grote plaatje te zien. Je moet een paar stappen terug nemen om duidelijkheid te krijgen over de situatie. De beste manier om dit te doen is om een ​​korte pauze nemen, een adempauze. Hierdoor kun je terugkeren naar waar je begonnen bent en dingen met andere ogen zien.

2. Accepteer de waarheid en probeer er dankbaar voor te zijn – Om dingen te laten gaan moet je dankbaar zijn voor de ervaringen die je aan het lachen en huilen maakten, en je geholpen hebben om te leren en te groeien. Het is de aanvaarding van alles wat je hebt, alles wat je ooit had, en de mogelijkheden die voor je liggen. Het draait allemaal om het vinden van de kracht om uitdagingen en veranderingen van het leven te omarmen, om je intuïtie te vertrouwen, om te leren als je gaat, om te beseffen dat elke ervaring waarde heeft, en om door te gaan met het nemen van positieve stappen voorwaarts.

3. Vergeef met heel je hart, zo vaak als nodig – Vergeving is een constante houding van het kiezen van geluk in plaats van pijn. Het gaat over het erkennen dat we allemaal soms wat verkeerd doen – dingen die ernstige gevolgen kunnen hebben. Maar dat betekent niet dat we slecht zijn en onvergeeflijk, of dat we nooit meer te vertrouwen zijn. Het neemt soms tijd om te vergeven omdat je er kracht voor nodig hebt. Maar ware vergeving brengt je naar een plek waar je oprecht kunt zeggen: “Bedankt voor die ervaring,” en meen het met heel je hart.

4. Concentreer je alleen op wat veranderd kan worden – Realiseer je dat niet alles in het leven bedoeld is om te worden aangepast of perfect begrepen te worden. Leef, laat gaan, en leer wat je kan en verspil geen energie aan de dingen die je niet kunt veranderen. Richt je uitsluitend op wat je wel kunt veranderen.

5. Maak het NU de primaire focus van je leven – Nu is het moment. Het verleden is slechts een herinnering. De toekomst is een mentale projectie. Je kunt ervoor kiezen om terug te kijken naar de leuke dingen uit het verleden, of naar de toekomst en plannen te maken, echter, elk moment dat je bewustzijn weg drijft naar het verleden of de toekomst, vergeet je het enige moment dat je hebt … het NU. Het verleden en de toekomst bestaan nu niet, onthoud dat.

6. Omarm je eigenaardigheden, je fouten, en het feit dat het leven een les is – Het leven is een reis. Dingen veranderen, mensen veranderen, maar jij zal altijd jij zijn, dus blijf trouw aan jezelf en offer jezelf nooit op voor iets of iemand. Je moet durven om jezelf te zijn, op dit moment, hoe beangstigend of vreemd dat ook kan zijn. Het gaat om het besef dat je zelfs op je zwakste dagen een klein beetje sterker wordt, als je bereid bent om te leren. Dat is waarom, soms het grootste ding wat voorkomt uit al je moeite en hard werken niet is wat je krijgt, maar wat je wordt.