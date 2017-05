6 manieren om thuis te werken aan je carrière

Hoewel het belangrijk is om te ontspannen na het werk, besteden we onze tijd vaak onproductief. Waarom werk je niet thuis aan je carrière in plaats van voor de televisie te hangen? Als je promotie wilt maken op het werk, of je wil een expert worden in je vakgebied of misschien wil je een andere baan, dan moet je hard werken in de richting van je doel. Hier 6 manieren hoe je dit thuis kunt doen.

1. Kijk naar online cursussen

Als je succesvol wilt zijn, moet je nooit stoppen met leren. Kijk naar verschillende online cursussen en kies degene die het beste past bij je carrière doel.

2. Lees artikelen en boeken

Een ander ding dat je kunt doen om thuis je carrière te stimuleren is door artikelen en boeken te lezen die gerelateerd zijn aan het doel wat je voor ogen hebt. Zo blijf je op de hoogte van actuele gebeurtenissen in je carrière gebied.

3. Controleer vacatures

Het is handig om zo nu en dan te kijken naar vacatures. In plaats van bijvoorbeeld af te wachten op een promotie bij je huidige baan, kan je op zoek naar een ander bedrijf die een vacature heeft voor de functie die je wilt hebben.

4. Bedenk hoe dingen anders kunnen

Als je thuis wat vrije tijd hebt, denk dan aan de manieren om je werkplek te verbeteren. Het kunnen dingen zijn die anders gedaan kunnen worden of beter. Bespreek de ideeën dan met je baas. Het zal hem of haar imponeren dat je zo enthousiast bent.

5. Netwerk

Netwerken is een van de beste manieren om je carrière te stimuleren. Door social media websites kan dit nu ook makkelijk thuis. Maak contact met andere mensen in het dezelfde vakgebied.

6. Surfen op het Internet

Als je altijd op je laptop of telefoon bent, doe dit dan productiever. Begin bijvoorbeeld met het lezen van blogs in je vakgebied. Op deze manier zul je veel dingen te weten komen die je misschien nog niet eerder wist. Lees ook het nieuws, zo ben je helemaal up to date.