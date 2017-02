6 manieren om verlegenheid te overwinnen

Mensen die verlegen zijn kunnen het vaak moeilijk hebben. Verlegenheid is een introversie, het is het verlangen om vriendelijker en sociaal zelfverzekerd te zijn, maar tegelijkertijd ontbreekt het vertrouwen en de moed om dat te doen. Als je verlegen bent en hier iets aan wilt doen, hebben wij enkele suggesties om verlegenheid te overwinnen.

1. Zoek soortgelijke

Wanneer je je ongemakkelijk voelt in een omgeving, ga dan op zoek naar tekenen van soortgelijk sociale ongemak bij andere mensen. Deze mensen zullen vaak alleen zijn, niet betrokken bij een gesprek, of bezig met hun telefoon. Bij het bestuderen van andere mensen, laat je onbewust je eigen angsten los.

2. Sta jezelf toe verkeerd begrepen te worden.

Als je denkt dat mensen het verkeerde idee over je hebben, dan speelt dit waarschijnlijk in je hoofd. Dit is het soort van angst wat voorkomt dat je vele, simpele dingen niet doet. Niet iedereen hoeft je leuk te vinden, of het goed te keuren wat je doet.

3. Gedraag je vol vertrouwen

Veel verlegen mensen voelen zich ongemakkelijk, vooral wanneer zij zich bevinden in een nieuwe omgeving. Daarom gaat een verlegen persoon vaak zitten of in een hoek staan, omdat ze niet willen opvallen. Probeer je comfortabel te voelen waar je bent, op dezelfde manier als bij meer bekende plaatsen. Elimineer het vermijden van sociale interactie en je zult je angst overwinnen.

4. Word betrokken

Dit betekent dat je een luchtig praatje moet maken bijvoorbeeld bij de kassa en vreemde mensen moet aanspreken in bars, winkels, sportevenementen, de sportschool, etc. Neem wat kansen en probeer om nieuwe mensen te ontmoeten.

5. Probeer nieuwe dingen, zelfs als ze je angstig maken

Word lid van een club, een sportteam of een hobby klas. Begin aan een nieuw project, neem een moeilijke taak op het werk, of leer een nieuwe vaardigheid. Doe iets waarmee je uit je comfort zone kunt komen. Een deel van het overwinnen van verlegenheid is het ontwikkelen van vertrouwen in verschillende gebieden van je leven, en angst je niet in de weg laten zitten.

6. Plan dat het goed gaat

Besteed geen tijd aan te denken dat je niets verkeerd moet doen, in plaats daarvan richt je op hoe je iets moet doen om het tot een succes te maken. Als je je bijvoorbeeld zorgen maakt hoe je een praatje met iemand kunt maken, stel jezelf dan een paar vragen die je kunnen helpen aan een aantal onderwerpen: Wat zijn enkele actuele gebeurtenissen? Wat heb ik gemeen met de andere mensen die er ook zullen zijn?