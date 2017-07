6 manieren om het verschil tussen arrogant en zelfverzekerd te zien

Zowel arrogante als zelfverzekerde mensen hebben een sterk geloof in hun eigen kunnen. Toch zijn er verschillen. Degenen die zelfverzekerd zijn kunnen gemakkelijk van alles overwinnen. Bovendien hebben ze een positieve en optimistische visie die ze sterk en bewonderenswaardig maakt. Soms verandert over-zelfverzekerdheid in arrogantie en dat is niet goed. Arrogante mensen zien zichzelf meestal als superieur en zullen nooit hun fouten toegeven. Hieronder manieren om achter het verschil te komen.

1. Neerhalende opmerkingen

Superioriteit is de belangrijkste kwaliteit van een arrogant persoon. Arrogante mensen denken dat ze ofwel superieur zijn aan anderen of ondergeschikt aan hen. Deze arrogantie is meestal niets meer dan een manier om de gevoelens van minderwaardigheid die zij ervaren bij bepaalde mensen te dekken. Het lijkt erop dat ze zich beter voelen als ze anderen naar beneden halen. Aan de andere kant zijn zelfverzekerde mensen rechtvaardig, omdat ze zich goed kunnen voelen zonder dat ze een verlangen hebben om anderen te beledigen. Ze zien meestal het potentieel van mensen en zijn bereid ze te helpen als het nodig is.

2. Negatieve houding

Arrogante en zelfverzekerde mensen behandelen anderen op een andere manier. Een arrogante persoon denkt dat ze beter zijn dan anderen, terwijl een zelfverzekerde persoon weet dat ze net zo goed als anderen zijn. Zelfverzekerde zullen anderen zelden de les lezen of zeggen hoe verkeerd ze zijn. Bovendien tonen ze meestal respect tijdens het luisteren naar iemand. Arrogante mensen hebben moeite te luisteren naar anderen. Ze ademen vaak negatieve energie uit en geven anderen de schuld als de dingen niet gaan zoals verwacht.

3. Zelfbeeld

Zelfverzekerde mensen voelen zich altijd op hun gemak, omdat ze het juiste zelfbeeld hebben. Ze zijn zich bewust van hun zwakheden en weten hoe ze er mee om moeten gaan. Arrogante mensen aan de andere kant, zien hun eigen tekortkomingen niet, en geven hun fouten nooit toe.

4. Relaties met de samenleving

Relaties met arrogante mensen kunnen een grote bron van potentiële pijn zijn. Zulke mensen leven in hun eigen wereld van eigendunk en trots en niets raakt hen. Ze aanvaarden hun zwakheden of fouten niet, maar geven anderen er de schuld van. Een zelfverzekerde persoon is in staat om kwetsbaarheid te tonen en zelfs fouten uit het verleden toe te geven. Deze kwaliteit wordt zeer gewaardeerd door anderen. Ook kunnen arrogante mensen vriendschap of andere relaties op offeren ten koste van hun succes.

5. Communicatie

Communicatie met arrogante mensen is niet prettig. Een arrogante persoon denkt altijd dat hij alles beter doet dan een ander. Ze geven alleen om zichzelf en zorgen er voor dat anderen hun ideeën accepteren. Daarom vermijden veel mensen gesprekken met hen, want het is niet leuk om met iemand te praten die het altijd beter weet. Zelfverzekerde mensen proberen niet anderen hun visie van een situatie op te leggen. Hun prestaties doen het voor hen.

6. Oogcontact

Oogcontact is een onmisbaar onderdeel van elk gesprek. Zelfverzekerde mensen zullen oogcontact met je maken en je het gevoel geven dat je belangrijk bent. Arrogante mensen zullen voortdurend langs je op zoek gaan naar iemand anders om mee te praten, omdat ze denken dat die persoon beter naar hen zal luisteren. Het is moeilijk om de dwalende ogen van een arrogant persoon te vangen.