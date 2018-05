6 oplossingen tegen een jetlag

Je bent net terug van een lange reis aan de andere kant van de wereld en het enige waar je aan kunt denken is je bed. Je hebt last van een jetlag, maar als je de volgende keer deze zes eenvoudige stappen volgt, kun je de effecten van jetlag minimaliseren, zo niet geheel vermijden.

Pas je vluchtschema aan voor de vlucht

Deze neemt een beetje planning in beslag, maar is op de lange termijn zeker de moeite waard. Pas een paar dagen voor je reis je slaap- en eetschema’s aan, zodat ze nauwer overeenkomen met die op je bestemming. Als je interne klok voorbereidt, wordt je aanpassing minder moeilijk zodra je uit het vliegtuig stapt.

Voed je lichaam op de juiste manier

Tijdens het reizen is het verleidelijk om niet meer gezond te eten. Maar vergeet niet dat wat je eet en drinkt van invloed is op hoe je je voelt. Probeer overtollige cafeïne (die je uitdroogt) te vermijden en alcohol (dit kan je helpen om snel in slaap te vallen, maar zal de kwaliteit van je rust verminderen). Drink zoveel water als je kunt en eet lichte, voedzame maaltijden.

Verander je horloge onmiddellijk

Je zou je horloge direct op de tijd van de bestemming moeten zetten, zodra je vlucht van start gaat. Het is meestal psychologisch, maar door je horloge aan te passen aan de tijdzone van je bestemming, kun je gemakkelijker beginnen aan het nieuwe schema en sneller in een ritme komen.

Blijf kalm

Weet je hoe het nadenken over iets stressvols je meer gestrest maakt? Dat geldt zeker ook voor een jetlag. Probeer zo ontspannen mogelijk te blijven voor, tijdens en na je reis, zodat je jezelf niet laat verleiden om meer jetlaggedrag te ervaren. Plan logistieke zaken van tevoren, zodat je niet als een kip zonder kop rondrent en geniet van je reis zonder de angst voor uitputting na de vlucht.

Ga niet te ver weg in een korte tijd

Als je van plan bent een reis te maken voor je plezier en slechts vier dagen of minder hebt, probeer dan te vermijden dat je meer dan twee tijdzones weggaat van huis. In zo’n korte tijd zal je lichaam er nog meer onder lijden. Het is de moeite waard om verre reizen te maken wanneer je meer tijd hebt.

Doe geen dutje

Als je eenmaal op je bestemming bent, wil je misschien een dutje doen voordat je iets anders doet. Tenzij het bedtijd is in dat land, probeer wakker te blijven tot het sociaal acceptabel is om te gaan slapen. Ga naar buiten en wacht tot, laten we zeggen, 10 uur ’s avonds om te gaan slapen, het doet wonderen voor je reis.