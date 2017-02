6 prachtige eilanden voor een romantische vakantie

Romantische bestemmingen zijn er in overvloed op de wereld. Maar niets leuker dan genieten op een eiland ver weg van het mooie strand, lekker eten, warme weer, het prachtige landschap en diverse voorzieningen en activiteiten. Romantiek kan het hele jaar door, niet alleen op die ene dag in februari. We hebben hier 6 top strand en eiland bestemmingen op een rij gezet voor een romantische vakantie.

Hawaii



Hawaii is een prachtige bestemming met veel mogelijkheden om romantiek te ervaren, ongeacht wat dat voor jou betekent. Deze tropische locatie is een heerlijke vakantie bestemming voor degenen die ecotoerisme en natuurlijke schoonheid waarderen. Een bijzonder romantische plek is de Na Pali kust, een van de meest spectaculaire kustlijnen in de wereld.

Mexico



Van Cabo San Lucas tot de Riviera Maya, in Mexico is heel wat romantiek te vinden. Bezoek een van de vele resorts in heel Mexico voor de ultieme pittige vakantie met authentieke bekroonde Mexicaanse gerechten en ultieme romantische vibes. Voor iets een beetje buiten de gebaande paden, breng een bezoek Huatulco of Secrets Aura Cozumel.

St Lucia



Alles, van de dramatische Piton Mountains in het westen tot de typisch Caribische witte zandstranden van de luxe resorts, maakt het eiland St. Lucia romantisch. Als je naar een meer afgelegen plek wilt, zijn er prachtige resorts aan de oostkust van St. Lucia.

Costa Rica



Als je een intieme setting wilt voor jou en je geliefde, een sprankelende champagne en een diner bij kaarslicht voor twee onder de sterren op een wit, zandstrand met een zacht briesje, moet je in Costa Rica zijn.

Nieuw Zeeland



In Nieuw-Zeeland kun je rijden over de beroemde Ninety Mile Beach, of je kunt gaan zeilen langs een van de pittoreske kusten van Nieuw-Zeeland. Het landschap is perfect voor de foto, ongeacht waar je bent en wat je doet op het eiland, want in Nieuw-Zeeland, creëer je van zonsopgang tot zonsondergang, je eigen liefdesverhaal.

Frans-Polynesië



Je zult weer helemaal opnieuw verliefd worden als je verliefd wordt op Tahiti en deze andere ontzagwekkende kleine eilanden en watervallen. Bora Bora is adembenemend, maar als je weg wilt van de bewoonde wereld en je op elkaar wilt focussen, probeer dan een verborgen juweeltje als Le Tahaa of Vahine Island.