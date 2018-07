6 tips voor koele zomerse seks

Wanneer het buiten zo heet is, is het aannemelijk om te zeggen dat soms de zomerse seks op de lange baan kan worden geschoven. Maar laat het weer je liefdesleven niet doven, want we hebben hier zes manieren om koel te blijven tijdens seks.

1. Zorg voor stemming

Lekkere geuren, rozenblaadjes, sfeerverlichting, al deze dingen zijn geweldig om elkaar op gang te krijgen, maar zorg wel voor een koele temperatuur in de kamer. Een goed voorbereide en comfortabele omgeving zal jullie allebei in de stemming brengen.

2. Speel met ijs

Het contrast tussen warm en koud is een van de diepste sensaties van het lichaam, dus een mond vol ijs, bevroren yoghurt of gekoelde wijn of champagne biedt de ideale koude shock voor de warmste plekken van je partner.

3. Ga de douche in

Seks onder de douche – of als je de gelukkige bent met een ligbad – is ideaal in het hete weer. Zorg dat het water niet te koud en niet te warm is. Geen liefhebber van seks onder de douche? Ga dan na het plezier in de slaapkamer de badkamer in. Er is geen betere manier om de seks af te sluiten dan samen te genieten van een intieme douche.

4. Kies je speeltijd verstandig

Het is waarschijnlijk verstandig niet tijdens de meest hete uren van de dag het bed in te duiken. Kiest voor ’s morgens wanneer de temperaturen lager zijn of ’s avonds laat als de zon onder is.

5. Ga naar beneden

Warme lucht stijgt, dus hoe lager je bent, hoe koeler het zal zijn. Als je het geluk hebt om een ​​kelder te hebben, ga daar dan naar toe. Gooi alle nutteloze rommel eruit die je al lang weg wou doen en richt een sexy zomerverblijf op.

6. Omarm het

Als al het andere faalt … weet je wat, omarm gewoon het zweet! Gebruik het, glijd erin, rond en over elkaar heen als een paar glibberige dingen op een gladde plaats. Het is niet vies, het is niet raar, het is geweldig, en wat belangrijker is, jullie zijn er allebei samen bij!