6 tips voor lippen om te zoenen

Valentijnsdag komt eraan en dat betekend dat het weer tijd word om je lippen klaar te maken om te zoenen. Lippen om te zoenen zijn natuurlijk zacht, glad, vol en hebben een mooi kleurtje. We geven je hier 6 tips hoe je “kissable lips” krijgt.

1. Bescherming komt als eerste – zet lippenbalsem, lipgloss of lippenstift met een SPF van 30 of hoger. Opties omvatten geurende, op smaak gebrachte, gekleurde, crèmes, en glans van de vele populaire merken.

2. Kleur – kies voor lipstick die je glimlach laten knallen.

Rood – kies degene met een blauwe basis in plaats van oranje – blauw helpt het gele in tandglazuur te verzachten.

Roze – kies voor roze met een koele ondertoon in plaats van koraal of oranje.

Blijf weg van matte tinten – ze kunnen vlekken op je tanden accentueren en je tanden dof en futloos maken.

3. Laat het glanzen. Zet een beetje glans op de boog van je mond – het zal de reflectie van je tanden verlichten.

4. Maak ze glad – droge, gebarsten lippen zeggen niet “kus me”, ze roepen “repareer me!” Zet een heerlijke balsem, vaseline of moisturizer op je lippen.

5. Houd het fris. Borstelen, flossen en spoelen met mondwater zijn absoluut een must wanneer het gaat om zoenen. Zet mondverzorgingsproducten in reisformaat in je tas. Pepermuntjes zijn ook handig om bij je te hebben.

6. Je lach is je beste accessoire – Een gezonde, mooie glimlach is bijzonder om te zoenen. Als de jouwe wat hulp nodig heeft, ga dan naar de tandarts.