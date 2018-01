6 Tips om je huis op te ruimen

De feestdagen zijn achter de rug en het is weer tijd om je huis op te ruimen om het nieuwe jaar goed te beginnen. Als je daar tegenop ziet of het niet echt leuk vindt, hebben we hier zes tips om rommel op te ruimen en buiten te houden, zodat je je niet drukt hoeft maken over een slordig huis.

1. Stel haalbare doelen vast.

Probeer niet om het hele huis in één weekend op te ruimen. Het is veel beter om een taak af te maken, vooral een taak die je waarschijnlijk al een tijdje uitstelt, en splits deze dan op in kleine doelen. Focus je bijvoorbeeld een week op het bureau, de kast de volgende week, enzovoort.

2. Betrek het hele gezin.

Wie wat moet doen kan variëren voor elk gezinslid, maar het proces zal leuker zijn als iedereen samenwerkt.

3. Beloon jezelf.

Plan een leuke activiteit nadat iedereen zijn taak heeft voltooid. De beloning hoeft niet groot te zijn; het kan even een ijsje gaan halen zijn, of een film kijken of een wandeling maken.

4. Overweeg om papierloos te gaan.

Als je veel papieren bewaard, dan zou je moeten overwegen om je organisatorische workflow meer digitaal te integreren. Koop een scanner om die documenten te digitaliseren die je niet kunt weggooien maar waar je zelden naar hoeft te kijken, zoals toestelhandleidingen, productgaranties, enz.

5. Maak organisatie onderdeel van je routine.

Denk aan de organisatie als een dieet. Consistent gezond eten en bewegen is beter voor jou dan een crashdieet volgen. Bijvoorbeeld, in plaats van je post op een bureau te gooien om later door te nemen, verander je routine, en sorteer op zijn minst je e-mail in categorieën voordat je iets anders doet.

6. Zorg dat je succes hebt.

Stel systemen in en ontwikkel een structuur die organiseren en opruimen integreert in je dagelijkse routine, net zoals je tanden poetsen of douchen. Als je problemen ondervindt bij het beheer van je wasgoed, overweeg dan wat je systematisch kunt doen om het proces te verbeteren. Als je een groot gezin hebt, kun je dan een regel maken dat alleen wasgoed dat zich in de wasruimte bevindt of in een centrale wasruimte, wordt gewassen. Op die manier loop je niet de kamer van een tiener binnen en vind je sokken die al drie weken liggen onder het bed.

Als je je spullen hebt doorzocht en hebt bepaald welke je moet bewaren en welke je moet opruimen, heb je een paar opties. In plaats van dingen weg te gooien, geef ze aan een goed doel of denk aan vrienden of familie die ze kunnen gebruiken.