6 tips om je kinderen te stimuleren om te lezen

Lezen is een spannend avontuur in iedereen’s leven omdat het niet alleen toestaat om in een fantasie wereld te zweven, maar ook creativiteit en literaire vaardigheden stimuleert. Lezen kan kinderen ook helpen om hun kennis en verbale vaardigheden te ontwikkelen. Als jou kinderen niet gek zijn op lezen, bekijk hieronder dan deze 6 tips om ze te stimuleren:

1. Begin zo vroeg mogelijk

Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, zijn beter gemotiveerd om te leren lezen. Begin dus zo vroeg mogelijk met voorlezen of plaatjes kijken.

2. Zorg voor diverse kinderboeken

Als je een grote verscheidenheid aan boeken in huis hebt, kunnen de kinderen kiezen wat ze leuk vinden. Het moedigt ze ook aan om een boek te pakken.

3. Lees regelmatig

Voor de leesontwikkeling is het beter om iedere dag tien minuten samen te lezen of voor te lezen dan dat je af en toe een boek pakt.

4. Kies elke dag een leestijd moment

De kinderen zullen blij en enthousiast zijn om te lezen als ze weten wanneer het zal gebeuren. Lezen stimuleert ook de familie band, dus plan “verhaal tijd” in bijvoorbeeld als je ze naar bed brengt.

5. Praat over het boek

Praat met je kinderen over wat ze lezen en stel hen vragen over het verhaal of wat ze denken dat er gaat gebeuren. Dit stimuleert ze om creatief te denken en hun verbeelding verder te ontwikkelen.

6. Laat zien dat boeken erbij horen

Door zelf regelmatig te lezen en met je kind naar de bibliotheek of boekwinkel te gaan ziet het kind dat jij het ook leuk vindt, wat het kind zal stimuleren.