6 tips voor een prachtige vlindertuin

In warme landen zie je vaak prachtige tuinen met talloze vlinders. De vlinders maken kleurrijke tuinen nog mooier. Een vlindertuin is niet alleen iets wat je in warme landen ziet, want je kan er eenvoudig voor zorgen dat jouw tuin het paradijs wordt voor vlinders. Maak met deze 5 tips maak je jouw tuin tot een levendige vlindertuin.

Tip 1: Kies een zonnige plek

Vlinders zijn gek op zon, omdat ze hun eigen lichaamstemperatuur niet kunnen regelen. Dit is de reden dat vlinders de zon gebruiken om hun lichaam op te warmen en op temperatuur te houden. Om vlinders naar je vlindertuin te trekken is het dus belangrijk om een zonnige plek te kiezen.

Tip 2: Zorg voor variatie in je beplanting

Vlinders houden van afwisseling in de beplanting, omdat ze zich oriënteren aan de hand van verschillende bomen, planten en struiken. Daarnaast houden vlinders ervan om hun voeding van verschillende bloemen en planten te halen. Kies dus voor verschillende soorten beplanting in je vlindertuin. Dat is niet alleen fijn voor de vlinders, maar ook een lust voor het oog. Gebruik bijvoorbeeld je jaarlijkse tuinonderhoud als perfect moment om nieuwe vlindervriendelijke planten in je tuin te plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vlinderstruik, lavendel en judaspanning.

Tip 3: Plaats minder zonnepanelen

In sommige gevallen is het interessanter om te kiezen voor een lager aantal zonnepanelen die zich niet in de schaduw bevinden, dan een hoger aantal waarvan een paar last hebben van schaduw. Zo bespaart u op de kosten van andere oplossingen en tegelijkertijd ook op de zonnepanelen zelf en het eventueel laten plaatsen daarvan.

Andere alternatieven

Hoewel zonnepanelen doorgaans op daken worden geplaatst, is het ook mogelijk om op andere manieren zonne-energie op te wekken. Zo zijn er speciale film zonnepanelen die geschikt zijn voor op de serre, perfect als uw serre wel veel zonlicht krijgt. Ook is de ‘smart flower’ een nieuwe trend op het gebied van zonne-energie. Deze ‘smart flower’ is een systeem van 5 meter dat zonnepanelen bevat en gevormd is als bloem. Zo ontvangt de sun flower zo veel mogelijk zonlicht, wat omgezet wordt in duurzame energie.

Tip 4: Maak je tuin ook voor rupsen aangenaam

Zoals iedereen weet beginnen vlinders eerst als rupsen. Daarom is het belangrijk om er ook voor te zorgen dat rupsen het aangenaam vinden in je tuin. In tegenstelling tot mensen zijn rupsen verzot op brandnetels. Waarschijnlijk sta je niet te springen bij het idee van brandnetels in je tuin, maar door ze in een hoekje van de tuin te zetten heb je er zo min mogelijk last van. Daarnaast is het aan te raden om de brandnetels in een pot te planten, omdat ze erg snel groeien en daardoor snel een groter deel van je tuin overnemen.

Tip 5: Maak een vlinderkast

Om vlinders te beschermen tegen regen en wind, is het een leuk idee om een vlinderkast te maken. Een vlinderkast maak je eenvoudig door een houten kistje te vullen met stukken hout uit het bos en holle stengels bamboe of riet. De vlinderkast zal niet alleen populair zijn bij vlinders, maar ook bij allerlei andere insecten zoals bijen en wespen.

Tip 6: Gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen

Heb je overlast van wespen, bijen of andere insecten in je tuin of tasten de rupsen al je planten aan? Maak dan zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen om de vlinders niet te beschadigen en af te schrikken. Door bijvoorbeeld extract van de alsem plant te maken, bestrijd je op een natuurlijke manier rupsen. Door kruidnagel of gesnipperde ui op tafel te zetten schrik je eenvoudig wespen en bijen af, zo hoef je geen gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Heb je echt last van een plaag en helpen natuurlijke middelen niet meer, overweeg dan andere methoden van ongediertebestrijding, en blijven de vlinders je tuin bezoeken.