6 x boeken voor de gezondheid

Als het op de gezondheid aankomt, kunnen we allemaal wel wat hulp en advies gebruiken. In plaats van informatie te zoeken via Google, kan een boek een betere keuze zijn. We hebben hier dan ook 6 boeken over allerlei gezondheidskwalen op een rij gezet.

Buik blij, jij blij: in 5 stappen van je buikpijn af

Naar schatting één op de vijf mensen heeft last van aanhoudende darmklachten en buikpijn. Vaak wordt de oorzaak niet gevonden. Diëtist en buikpijnexpert Sigrid van der Marel zet met haar eerste boek ‘Buik blij, jij blij, in 5 stappen van je buikpijn af’ alle kennis op een rij. Met haar aanpak komen veel mensen van hun klachten af. In haar diëtistenpraktijk heeft Sigrid al honderden mensen begeleid met buikpijnklachten. Sigrid van der Marel beschrijft in haar boek de S.M.I.L.E.-methode, een 5-stappenplan die alle oorzaken en oplossingen van buikpijn bekijkt: stress, medicijnen en supplementen, het immuunsysteem, leefstijl en eliminatie-diëten. Door te werken aan de meest waarschijnlijke oorzaken en triggers uit voeding stapsgewijs weg te laten, is de kans groot dat de oorzaak van de klachten wordt gevonden. Zo kan buikpijn verdwijnen. Het kleurrijke boek bevat 176 bladzijden en bevat naast het stappenplan een aantal aansprekende interviews en een gratis online werkboek.

Buik blij, jij blij

In 5 stappen van je buikpijn af met de unieke SMILE-methode

€ 22,50

(H)erken je honger – verfrissend boek over honger en afvallen

(H)erken je honger is een verfrissend boek over honger en (blijvend) afvallen. Diëtist Marie-José Torenvliet onderzocht in de afgelopen 20 jaar hoe het mogelijk is dat de ene persoon wél overgewicht krijgt en de andere niet. Haar conclusie is dat de sleutel ligt bij het (h)erkennen van het hongergevoel! Je kunt pas afvallen als je weet dat er verschillende soorten honger bestaan en hoe je met elk type honger om moet gaan. In dit nieuwe boek verklaart Marie-José waarom onze (verkeerde) reactie op honger en verzadiging de vetverbranding remt en juist de aanmaak van vetcellen stimuleert. En hoe je door je honger te (h)erkennen een gezond gewicht kunt bereiken.

In dit informatieve en praktische boek lees je welke 15 soorten honger er bestaan. Van afterpartyhonger en vermoeidheidshonger tot zintuigenhonger en echte lichaamshonger. Herken je ze bij jezelf? Je leert hoe je met deze types honger om kunt gaan krijg inzicht in en controle over het proces van afvallen en op gewicht blijven. Tot slot krijg je praktische adviezen om direct aan de slag te gaan en je hongermonster te temmen.

(H)erken je honger € 18,95

A Spoonful of Love

Odette Schoonenberg maakte in nog geen 9 maanden het volgende mee: 3-voudige kankerdiagnose, gevolgd door tientallen bestralingen, chemokuren en operaties. Ondanks deze onwaarschijnlijke opsomming van zware behandelingen, bleef zij verbazingwekkend fit. Odette, altijd al enorm gehecht aan gezond, goed en lekker eten, heeft zich verdiept in de beste combinaties van ingrediënten, zodat het lichaam het optimale aan vitaminen en mineralen binnenkrijgt. Wie in staat is om goed te eten en de juiste keuzes te maken, kan zelf een beetje helpen om belangrijke bouwstoffen op peil te houden tijdens een proces waarbij je lichaam het zwaar te verduren krijgt.

A Spoonful of Love is een boek van een ervaringsdeskundige voor lotgenoten en brengt (ex)patiënten en hun omgeving precies die recepten, tips, aandacht en eerlijkheid waardoor zij zich net iets beter gaan voelen. Het is geschreven door iemand die weet dat je voeding fluweelzacht moet zijn als je wondjes in je mond hebt. Hoe het is om overal misselijk van te worden. En dat je smaak verandert en je behoefte hebt aan andere combinaties.

A Spoonful of Love biedt een lichtpuntje tijdens een (zwaar) behandeltraject, maar vormt tevens een leidraad voor een ieder die het geluk heeft deze periode achter zich te kunnen laten.

A Spoonful of Love €29,99

Adem

Eenvoudige ademhalingstechnieken voor een rustiger en gelukkiger leven

Onze adem is de graadmeter van onze gemoedstoestand. Een adem kan stokken en versnellen. Het kalmeert en een zucht geeft lucht. Stilstaan bij je ademhaling kan meditatief zijn maar ook helpen bij het maken van beslissingen. Stress kun je verlichten door een goede buikademhaling, op regelmatige wijze ademhalen is goed voor je hart en een geluksgevoel kan nog iets intenser worden door de juiste inademing. In het handzame boekje Adem staan twintig gemakkelijke ademoefeningen gebaseerd op yoga. Om een drukke dag of spannend gesprek op je werk beter aan te kunnen, bewuster stil te staan of elke dag meer ontspannen aan je dag te beginnen. Het helpt je:

◦meer energie te krijgen

◦beter te slapen

◦rustiger te worden

◦spanning los te laten

Adem Prijs: € 12,50

Mijn 6:1 vastendieet

Mijn 6:1 vastendieet is een handleiding om van je vastenstrategie een echt succesverhaal te maken. Van mindset tot recept en van gewichtsverlies tot gezondheidswinst; geen enkel aspect blijft onderbelicht. De charmes van deze strategie voor gewichtsverlies? Eenvoud, gedoseerde inspanning en zichtbaar resultaat! Toch lopen veel enthousiaste 5:2 ‘ers tegen grote hindernissen aan. Wat doe je met symptomen als hoofdpijn, misselijkheid en honger op je vastendagen? Wat doe je als gewichtsverlies uitblijft? Hoe ondersteun je je lichaam optimaal? Ook bij de doe-het-zelf aanpak van het vastendieet is goed advies van groot belang. Anders gooi je ten onrechte de handdoek in de ring. Bovendien is de 6:1 variant een uitgelezen strategie om gewichtsverlies te behouden én duurzame gezondheidswinst te boeken.

Mijn 6:1 vastendieetboek € 19,95

Hoogsensitief – wat je moet weten

Maar liefst 1 op de 5 personen is hoogsensitief. Hoogsensitief biedt een stand van zaken van het huidige wetenschappelijke onderzoek. Het legt uit wat hoogsensitiviteit is, hoe je het kunt herkennen en hoe je kunt omgaan met de problemen die hoogsensitieve personen soms, maar zeker niet altijd, ervaren. We spreken al snel over ‘overgevoeligheid’, ‘burn-out’, ‘depressie’ om onze stemming te duiden. Dit boek wil een rechtmatige plaats opeisen voor hoogsensitiviteit als volwaardige diagnose en ijvert voor een juist begrip van deze karaktertrek. Bovendien reikt Hoogsensitief praktische tips aan die helpen om ermee om te gaan, bij jezelf en bij anderen. Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedere professional die met hoogsensitieve mensen in contact komt.

Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrij Universiteit Brussel. Daarnaast is ze gastspreker binnen verscheidene opleidingen en bezieler van het Huis voor Veerkracht.

prijs: €24,99