Als je warm wilt blijven tijdens de koude winterdagen en je wilt ook nog dat je er lekker comfortabel bij loopt, is een oversized trui een must. We hebben hier dan ook 6 heerlijke oversized truien uitgezocht die je zeker warm houden. Klik op de prijs om te kopen.



Baum und Pferdgarten € 239,95



Free People € 119,95



Pepe Jeans € 84,95



Fenty PUMA by Rihanna € 169,95



KARL LAGERFELD € 374,95



Karen by Simonsen € 95,95