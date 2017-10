60% van de mannen vindt het aantrekkelijk als een vrouw goed kan dansen

Ruim de helft (60%) van de single mannen vindt het aantrekkelijk als een vrouw goed kan dansen. Gelukkig is de Nederlandse single vrouw heel zelfverzekerd als het om haar dans skills gaat. Driekwart van de vrouwen geeft aan zich niet te schamen voor hoe zij danst en staat dan ook liever op de dansvloer dan aan de kant. Dat blijkt uit onderzoek van Lexa.nl in het kader van het Amsterdam Dance Event. Mannen zijn juist wat minder zeker over hun moves, maar liefst 40% van hen schaamt zich voor zijn dansmoves. De helft van de mannen hangt dan ook liever aan de bar dan dat hij de dansvloer betreedt. Niet gek, vrouwen zijn namelijk behoorlijk kritisch op de dans skills van een man: ruim eenderde van de dames knapt af op een man die geen ritmegevoel heeft. Uit het onderzoek blijkt ook dat maar liefst één op de vijf mannen gelooft dat als een vrouw goed kan dansen, zij waarschijnlijk ook goed is in bed. Voor de mannen is er ook genoeg te halen. Want 2 op de 3 vrouwen vindt het aantrekkelijk als hij goed kan dansen. Op zoek naar een match op de dansvloer dus!