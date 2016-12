De tijd tussen kerst en het nieuwe jaar zijn veel mensen vrij, en die weten soms niet zo goed hoe ze die tijd nuttig kunnen opvullen. Het is verstandig om deze dagen te zien als een kans voor reflectie en planning. Hieronder 7 dingen die je kunt doen tot nieuwjaar.

1. Meld je aan bij de sportschool

Of zoek een andere manier om fit en gezond te blijven. Als je wacht tot januari dan heb je grote kans dat je het blijft uitstellen. Bovendien is de eerste maand van het jaar een drukke periode op de sportschool. Begin nu met sporten zodat je zeker weet dat je volgend jaar daadwerkelijk gaat sporten.

2. Denk na over wat je dit jaar hebt geleerd

We zijn allemaal zo enthousiast om verder te gaan en voornemens te maken voor het nieuwe jaar, dat we vergeten om te kijken wat achter ons ligt. Ga zitten en denk na over hoe het jaar is gegaan. Vraag jezelf af of er dingen zijn die je anders gedaan zou moeten hebben en hoe je dingen volgend jaar zou willen doen.

3. Maak doelen, geen voornemens

Doelen met specifieke deadlines en specifieke acties die je kunt nemen, zijn beter dan meer algemene voornemens. Dus als je bijvoorbeeld drie keer per week wilt sporten, ga ervoor.

4. Breng quality time door met de mensen die je lief hebt

Probeer een paar van je vrije dagen te wijden aan vrienden of mensen waarmee je niet zoveel tijd doorbrengt maar het wel zou willen doen.

5. Ruim op

Gebruik de komende dagen om je huis goed op te ruimen en kijk of je niet teveel overbodige spullen hebt. Doneer alles wat je niet nodig hebt aan iemand die het op prijs zal stellen.

6. Zorg goed voor je geestelijke gezondheid

Na de stressvolle dagen van kerst en de druk dat alles perfect moet zijn, kan stress zijn tol eisen, en kan het moeilijk zijn vast te houden aan routine. Accepteer hulp als je het nodig hebt.

7. Neem de tijd om te ontspannen

Ga niet werken of de hele dag op social media, geef jezelf toestemming om te ontspannen en tot rust te komen. Je kunt het nieuwe jaar niet goed beginnen als je vast houdt aan stress. Lees een boek, ga je favoriete series bingewatchen en geniet van het ontspannen gevoel wat deze dagen je kunnen brengen. Neem dus tijd voor jezelf.