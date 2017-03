7 dingen die succesvolle vrouwen in hun tas hebben

Succesvolle vrouwen hebben veel belangrijke dingen in hun tassen; ze zijn altijd onderweg: ze worden vroeg wakker in de ochtend; ze sporten regelmatig; en ze proberen om alle belangrijke dingen in hun leven in hun drukke schema te passen. Hun tassen zijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste bondgenoten in het helpen hun doelen te bereiken. Hier zijn de 7 belangrijkste dingen die succesvolle vrouwen in hun tas hebben:

1. Een notebook en een pen.

Je weet nooit wanneer je een briljant idee krijgt of wanneer je iets belangrijks moet opschrijven.

2. Desinfecterende lotion voor de handen.

Je ontmoet elke dag veel mensen en je hebt belangrijkere dingen te doen, dus je hebt geen tijd om ziek te worden.

Met een flesje desinfecterende lotion kun je de ziektekiemen doden voordat ze je kunnen beïnvloeden.

3. Visitekaartjes

Een succesvolle vrouw heeft altijd een paar visitekaartjes in haar tas. Ze weet nooit wie je gaat ontmoeten, dus het is altijd beter goed voorbereid te zijn. Houd je visitekaartjes fris en schoon en zet ze in een kaarthouder.

4. Mobiele oplader

Neem altijd een draagbare oplader mee in je handtas, want je weet nooit wanneer je het nodig hebt om je telefoon, je computer of tablet op te laden.

5. Een gezonde snack

Het is handig altijd een gezonde snack in je tas te hebben, net als een power bar, een stuk fruit en een fles water.

6. Noodzakelijke make-up

Neem niet een hele grote tas make-up mee, maar een lipstick of lipgloss, wat mascara, vochtige doekjes, een oogpotlood, een kam en een spiegel zijn een must.

7. Pepermunt of kauwgum

Een frisse mond de hele dag door is van groot belang, dus zorg dat je altijd pepermuntjes of kauwgum in je tas hebt liggen.