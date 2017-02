7 essentiële ingrediënten voor gezonde pubers

Jongeren moeten de juiste voeding krijgen voor bot- en spierontwikkeling, herstel van sport, cognitie en een sterk immuunsysteem. Volgens nieuw onderzoek zijn er zeven ingrediënten die essentieel zijn voor groeiende tieners en twintigers.

1. Eiwit – Eiwit is nodig voor spierontwikkeling evenals gewichtsbeheersing en sport herstel voor tieners en twintigers. Een studie wees uit dat middag tussendoortjes, in het bijzonder eiwitrijke soja voedingsmiddelen, eetlust en verzadiging verbeterd, terwijl het stemming en cognitie gunstig beïnvloedt.

2. Volle granen – Volle granen zijn een belangrijke bron van vele essentiële voedingsstoffen zoals vezels, magnesium, eiwitten en ijzer. Een studie toonde aan dat elke 10 gram vezels bij pubers en jong volwassenen verbonden was met een 14 procent lager risico op latere borstkanker, en dat jonge vrouwen die de meeste vezels eten in de pubertijd en jonge volwassenheid (25 g per dag ) 25 procent minder kans hebben om borstkanker te krijgen dan degenen die de minste vezels (12 g per dag) eten.

3. Omega-3 vetzuren – omega-3 vetzuren vertoonden een verbeterde gezondheid van het hart en kan ook cognitie helpen. Een studie vond een mogelijke indicatie dat krill olie, wat rijk is aan omega-3 vetzuren, een hogere informatie verwerkingssnelheid en minder impulsiviteit bij jongeren kan aanmoedigen.

4. Probiotica – Probiotica is aangetoond dat het een rol speelt bij zowel immuniteit en spijsvertering van tieners. Studies toonden aan dat supplementen zes maanden gezonde luchtwegen ondersteunen en de symptoomduur verkorten van 6,5 tot 3,5 dagen.

5. Prebiotica – Prebiotica profiteren spijsvertering maar hebben ook aangetoond dat ze helpen bij de absorptie van calcium, dat belangrijk is voor tieners en twintigers die nog groeien. Een studie suggereerde een matige dagelijkse inname van oplosbare vezels graan, een prebiotica, op korte termijn de opname van calcium verhoogde bij pubers die minder dan de aanbevolen hoeveelheid calcium gebruiken.

6. Bosbessen – Bosbessen zijn een goede bron van vezels, vitamine C en vitamine K. Een recente studie zag cognitieve verbeteringen bij kinderen van 7-10 jaar die wilde bosbessen gebruikten.

7. Zuivelproducten – Pubers hebben de neiging om weinig van hun dagelijkse quota van calcium, ijzer, zink en vitamine D te nemen. Dit alles kan worden gevonden in zuivelproducten, evenals andere essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamine A, vitamine B12, riboflavine, niacine, fosfor, kalium en magnesium.