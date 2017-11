7 fases van spirituele groei

Spirituele groei kan op veel manieren worden bereikt. Er is geen voorgeschreven pad dat hier naar toe leidt. Bovendien kan de reis soms twee stappen vooruit voelen, gevolgd door drie stappen achteruit. Maar er zijn duidelijke fases die we kunnen herkennen op onze weg. We hebben ze hier op een rij gezet.

1. Een volledige gebrek van bewustzijn en verbinding met je spirituele zelf

Iemand in deze fase herkent het bestaan ​​van het spirituele helemaal niet. Veel mensen weigeren te erkennen dat er iets anders dan de materiële wereld is. Dat is prima. Accepteren dat anderen verschillende overtuigingen hebben is eigenlijk een belangrijke fase in spirituele groei en dit omvat de acceptatie van diegenen die geloven dat er niet zoiets bestaat als een spiritueel niveau.

2. Een herkenning of herinnering dat er meer is dan de materiële wereld

Op een bepaald moment in het leven van vele mensen komt het idee dat er meer in het leven is dan op het eerste gezicht lijkt. Dit kan worden veroorzaakt door een moeilijke periode in ons leven of het kan komen door een spirituele ervaring. Het kan komen als een gevolg van vreemde toevalligheden of een ontmoeting met een spirituele leraar. Veel mensen blijven zich in deze fase vele jaren afvragen over spiritualiteit, sommigen zelfs hun hele leven. Nogmaals, het is belangrijk om te onthouden dat er in deze fasen geen hiërarchie is. Elk is perfect op zijn eigen manier.

3. Spirituele nieuwsgierigheid

Voor sommige mensen groeit hun nieuwsgierigheid naar spiritualiteit. Ze beginnen meer te onderzoeken en beginnen zich af te vragen over ons bestaan. Dit kan voor sommigen een moeilijke tijd zijn. Sommige mensen worstelen echt met het niet-wetende en de dubbelzinnigheid. Ze geven er de voorkeur aan om met regels en begeleiding een gevestigd spiritueel pad te betreden in plaats van onzekerheid te omarmen. Dit is natuurlijk het perfecte pad voor sommigen.

Voor anderen is deze periode er een van exploratie en openheid. Maar naarmate we ons beginnen aan te passen aan ons nieuwe perspectief, kunnen we comfortabeler leven met onzekerheid.

4. Spirituele verkenning en studie

In dit stadium kunnen we veel inzichten en aanwijzingen voor verdere ontwikkeling ervaren. Er kunnen veel wendingen en bochten op dit pad zijn. We kunnen bepaalde ideeën omarmen om ze in een later stadium van de reis in de steek te laten of voorbij te gaan. Er is geen hiërarchie in spiritualiteit – geen pad dat beter is dan een ander. Het is meer een kwestie van het vinden van het pad dat past bij je spirituele zelf. Misschien vind je een leraar of goeroe, of volg je een studie op een bepaald spiritueel pad, of misschien een aantal spirituele oefeningen. Je kennis en bewustzijn van je spirituele zelf zal toenemen, evenals je begrip van de aard van het universum en zijn onderlinge verbondenheid. Je staat meer open voor mogelijkheden en minder afkerig van de ervaringen van andere mensen.

5. Een spirituele oefening praktiseren

Op dit punt kun je een spirituele oefening beginnen die al snel even essentieel wordt voor je welzijn als lucht, voedsel en water. Dit hoeft niet constant te blijven. Vaak hebben we veranderingen nodig met de tijd. Het kan echter zijn dat je een oefening vindt zoals meditatie of een gebed dat voor altijd bij je blijft. Voor anderen evolueren hun spirituele oefeningen voortdurend en breiden ze ze uit om nieuwe spirituele ideeën en ervaringen op te doen.

6. Een acceptatie van jezelf en anderen.

In dit stadium besef je dat er geen ‘betere’ of ‘slechtere’ is op je reis of die van iemand anders. Iedereen is op de perfecte plaats voor hen. Je hebt een begrip dat we allemaal in verschillende stadia van onze spiritualiteit zijn. Elk gevoel van superioriteit ten opzichte van anderen zal verdwijnen en je zult mededogen en liefde voor mensen hebben, ongeacht hoe zij in hun huidige spirituele stadium handelen. Je zult anderen willen helpen en aanmoedigen op hun reis, maar zult niet de behoefte voelen om je eigen pad aan iemand anders op te dringen.

7. Spirituele volwassenheid

Op dit punt stopt spiritualiteit met iets waar je veel over denkt. In plaats daarvan is het slechts een deel van je zijn. Veel problemen verdwijnen gewoon. In dit stadium van spirituele volwassenheid, zul je echt begrijpen dat alles één is en de illusie van afgescheidenheid zal weg vallen.