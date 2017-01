7 hardloop tips voor zwangere vrouwen

Je bent zwanger! Maar je bent ook iemand die normaal hardloopt, en nee, niet omdat je in verwachting bent betekent het dat je je hardloopsessie moet opgeven. In feite, studies bevestigen dat met een paar aanpassingen, het volkomen veilig is voor de baby. Hier hebben we 7 tips waar alle zwangere lopers aan moeten denken.

1. Investeer in een nieuw paar schoenen voor betere stabiliteit

Het is een gegeven: door een zwangerschap wordt je zwaarder. Het betekent ook dat je voeten waarschijnlijk gaan zwellen. Sneakers met de juiste ondersteuning en stretch zullen je helpen je evenwicht te bewaren. Als je merkt dat je huidige paar te strak zit of niet lekker, koop een nieuwe.

2. Draag vochtafstotende workout kleding die past

Ja, het is een investering, maar als je beha maat toeneemt, ga nooit rennen zonder de juiste borst ondersteuning. Ook belangrijk: vochtafvoerend materiaal. Tijdens de zwangerschap is je huid veel gevoeliger. Vochtafstotende kleding zal helpen zweet afweren, zodat je warmte-uitslag en irritatie kan voorkomen.

3. Ga eerst naar de dokter

Ga voordat je begint met hardlopen altijd naar de huisarts/gynaecoloog. Deze kent je medische geschiedenis en kan je tips geven en adviseren welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.

4. Geef jezelf toestemming om te lopen

Vóór de zwangerschap rende je misschien wel heel vaak en lang. Maar nu je in verwachting bent, is het belangrijk om af te stemmen op je lichaam en je tempo aan te passen. Dit betekent ook dat het waarschijnlijk niet de beste tijd is om op heuvels, ruig en oneffen terrein of lange afstanden te lopen. Luister naar je lichaam.

5. Houd je hartslag in de gaten

Als je altijd een loper bent geweest, dan is lopen tijdens de zwangerschap meestal oké. Maar het kan nooit kwaad om je hartslag bij te houden om er zeker van te zijn dat je in de veilige zone blijft. Draag een hartslagmeter of download een gratis app om het bij te houden.

6. Vergeet niet te stretchen

Tijdens het sporten voelen zwangere vrouwen vaak meer pijn in de rug en benen als gevolg van het extra gewicht dat ze dragen. Doe rustige, eenvoudige, stretches in het bijzonder voor de kuiten en hamstrings.

7. Als je ook maar een beetje ongemak voelt, stop

Kortademigheid, meer vermoeidheid dan normaal of pijn in de rug dat anders dan anders voelt, zijn allemaal tekenen dat je een pauze moet nemen en beter naar de dokter kunt gaan.