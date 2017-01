7 manieren om minder suiker te eten

Januari is in volle gang, en veel mensen zijn weer begonnen met diëten en sporten. Maar nu begint toch een beetje het verlangen naar suiker op te komen. Echter, bezwijken voor het zoete spul is het ergste wat je kunt doen. Suiker is de drijvende factor voor de stijging van de wereldwijde obesitas, en kan ook schade aanrichten aan je organen. Hier enkele tips om minder suiker te eten.

1. Maaltijd voorbereiding is de sleutel

Het klinkt vanzelfsprekend, maar de enige manier om zeker te weten dat je niet meer voedingsmiddelen consumeert met toegevoegde suiker is om “echt” te eten. Dit betekent levensmiddelen die niet verwerkt zijn, dus begin de koelkast te vullen met verse groenten, fruit, mager vlees, vis en eieren.

2. Mediteer om je af te leiden van hunkeren

Meditatie is de sleutel tot je geest en om verlangens in toom te houden. Neem regelmatig de tijd om te mediteren – ook al is het maar voor een paar minuten per dag. Kort maar vaak is veel effectiever dan lange periodes af en toe in te plannen.

3. Kennis is macht

Ook in zogenaamde ‘gezonde’ ontbijtgranen zit bijvoorbeeld veel suiker. Lees welke ingrediënten in de producten zitten om erachter te komen hoeveel suiker is toegevoegd aan het voedsel dat je eet.

4. Let op wat je drinkt

In frisdranken en sappen zit ook veel toegevoegde suiker. Maar ook in trendy water met een smaakje kunnen grote hoeveelheden toegevoegde suiker in zijn. Controleer de labels en kies liever voor water.

5. Probeer natuurlijke alternatieven

Het is beter om vast te houden aan zo min mogelijk zoetstof. Als je een zoete smaak in de ochtend niet kan weerstaan, probeer een aantal alternatieven. Maar zorg ervoor dat je weet waarom ze beter voor je zijn, zodat je betere keuzes kunt maken.

6. Dieet betekent niet dieet

Miljarden mensen drinken kunstmatig gezoete dranken om de calorieën van suiker te vermijden. Maar volgens een recente studie kan light frisdrank net zo waarschijnlijk leiden tot obesitas. En zelfs light frisdrank drinkers die niet aankomen hebben een significant verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes of hart-en vaatziekten of een beroerte. De studie toonde aan dat de valse belofte van echte calorieën het lichaam verwart.

7. Goede vetten zijn je vriend

Ongezonde koolhydraten geladen met suiker kunnen ervoor zorgen dat de bloedsuikerspiegel snel gaat stijgen en dan snel weer gaat dalen, waardoor je honger krijgt en hunkert naar ongezonde snacks. Om dit te vermijden kun je beter eiwitten samen met gezonde vetten en vezels in je maaltijden toepassen, die je langer vol houden. Kies voor goede vetten, zoals avocado’s, noten, zaden en hart-gezonde oliën zoals olijfolie, notenolie, en kokosolie.