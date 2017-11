Iedereen kan wel eens last hebben van negatieve gedachten. Maar als je hier constant in vervalt, is dat niet goed voor jezelf. Als je negatieve gedachten wilt uitschakelen, is dat niet altijd gemakkelijk. Vaak blijf je hangen in de gewoonte van negatief denken, en zo kan een kleine en onschuldige gedachte, onbewust en onbedoeld, uiteindelijk een enorm effect hebben op al onze emoties, acties en de rest van onze gedachten. Dus, het is tijd om actie te ondernemen om te voorkomen dat het steeds erger wordt. Hier 7 manieren om negatieve gedachten uit te schakelen, en te beginnen met positief denken.

1. Let op je gedachten.

Negatieve gedachten zijn over het algemeen een product van cognitieve vervormingen, of patronen van irrationeel denken. Bekijk ze alsof je een toeschouwer bent. Als je ze je niet laat overnemen, verdwijnen ze gewoon. Accepteer je negatieve gedachten en laat ze gaan.

2. Overweeg elke vraag waarover je piekert.

Piekeren is een patroon van obsessieve gedachten. Wanneer we over iets piekeren, denken we dat we het kunnen oplossen door er alleen maar meer over na te denken. Het is iets dat in het algemeen volkomen zinloos is. Je moet de dingen die echt deel uitmaken van je gedachten oplossen en je ontdoen van wat je in je hoofd hebt gecreëerd, voordat je op zoek gaat naar een oplossing.

3. Neem fysieke actie over je gedachten.

Als je merkt dat je gevangen zit in een negatieve gedachte, ga dan bewegen. Positieve gedachten opwekken is niet zo eenvoudig als je geest bezig is op zoek naar een manier om te lijden. Dit is een goed moment om uit te gaan, te rennen, te dansen of yoga te beoefenen.

4. Vermijd dingen die negatieve gedachten teweegbrengen.

Een liedje, een foto, een stukje lezen, iets dat je op tv ziet, het gezelschap van bepaalde mensen … Als je eenmaal weet welke dingen tot je negatieve gedachten leiden, vermijd ze dan. En hoe dan ook, vervang ze door andere dingen die aangename gevoelens in je wakker maken.

5. Omring jezelf met positieve mensen en aangename ervaringen.

Als wat je ziet, hoort en leest positief is, als de mensen om je heen positief zijn, zal het gemakkelijker zijn om negatieve gedachten op afstand te houden. Elke trigger van negatieve gedachten zal gemakkelijker uit te schakelen zijn als je omringd bent door optimisme.

6. Herhaal positieve uitspraken in situaties waarin je vroeger negatief dacht.

Negatief denken is meestal een aangeleerde gewoonte. Dus, in plaats van elke gebruikelijke negatieve gedachte binnen te laten, pak je de gewoonte om positief te denken in die scenario’s. Om het te onthouden zou je het kunnen opschrijven.

7. Vergeet niet dat niemand perfect is.

Het is gemakkelijk om vast te houden aan je fouten. Maar het enige dat je kunt doen is van hen leren en vooruitgaan. Niets zal veranderen, als je er niets aan doet. En als het een zwakte of beperking is die je negatieve gedachten wakker maakt, concentreer je dan op je sterke punten en goede eigenschappen. Als je niet kunt veranderen wat je hebt, zorg dan dat je er het maximale uithaalt.