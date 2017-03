7 manieren waarop je je haar beschadigt

Als je haar maar goed zit, is een veel gehoorde zin. En terecht, want welke vrouw wil nou geen perfect, glanzend en gezond haar? Maar soms ziet het haar er niet meer zo mooi uit. Dat komt vooral door invloeden van buitenaf. En haar dat er niet zo gezond uit ziet, heeft invloed op het zelfbeeld van iemand. Gelukkig zijn de meeste oorzaken van haarbeschadiging en kroezen te voorkomen door het veranderen van een aantal dingen. Hier zijn zeven manieren waarop je je haar beschadigt, en oplossingen hiervoor.

1. Te frequent kleuren

Dit maakt het haar kwetsbaar voor chemische schade.

Oplossing: Gebruik haarkleuring zonder chemische middelen en gebruik kleur shampoo en conditioner zodat de kleur langer mee gaat.

2. Schade door het veranderen van textuur en chemisch rechttrekken

Als je de textuur van het haar verandert door permanenten of chemisch gladmaken, kan het haar gaan breken en opnieuw gevormd worden in een nieuwe positie.

De oplossing: Vraag de kapster naar de zachtste formule voor deze behandelingen. Gebruik ook styling tools met een lagere temperatuur, en zo wie zo niet elke dag.

3. Over-Wassen

Het lichaam produceert natuurlijke oliën die het haar beschermen. Te vaak het haar wassen verwijdert deze beschermende laag, waardoor het haar droog, dof en broos wordt. Zwakke gebieden breken en laat gespleten punten achter. De oplossing: Voeg een dag tussen de wasbeurten. Gebruik een droge shampoo tussen de was dagen in.

4 . Hitte Styling Schade

Krullers en stijltangen, warme rollers, en haardrogers breken het haar af om het te hervormen. Na verloop van tijd beschadigd het haar en komt het niet meer in vorm.

De oplossing: Gebruik hitte tools minder vaak, verlaag de temperatuur en bescherm het haar met een speciaal product.

5 . Te veel spanning

Gezond haar rekt en keert dan terug naar zijn oorspronkelijke positie. Zwak haar breekt bij inspanning en keert niet terug naar de oorspronkelijke positie.

De oplossing: Schakel over naar bredere haarelastieken en zachter hoofdbanden. Ontwar met een grove kam. Neem een pauze van extensies.

6. Te ruw zijn met nat haar

Nat haar ruw kammen of borstelen, of vast strak zetten in een paardenstaart of een handdoek, kan schade veroorzaken. Als het haar droogt, krimpt het naar de originele lengte. De haarstreng kan breken in verzwakte gebieden, waardoor kroezen en breuk lijnen ontstaan.

De oplossing: Ontwar het haar in de douche met een grove kam. Werk vanuit de onderkant en ontwar enkele centimeters per keer. Gebruik een microfiber haar handdoek op droog haar. Vermijd wrijven; dep in plaats daarvan.

7. Milieustressoren

Schade door de zon zorgt ervoor dat kleur veranderd. Zwemmen opent de opperhuidlaag, waardoor het haar broos en ruw wordt. Wind droogt en kan klitten en breuk veroorzaken. Vochtigheid tilt de opperhuidlaag en stimuleert kroezen en klitten. Fijn haar wordt plat, en getextureerd haar zet uit.

De oplossing: Draag een hoed of sjaal om het haar te beschermen tegen zon en wind. Maak het haar nat en breng een leave-in conditioner voor het zwemmen. Draag een cap als je regelmatig zwemt. Behandel het haar met hydraterende maskers en leave-in conditioners.