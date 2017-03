7 manieren waarop je de liefde afhoudt

Als je het gevoel hebt eeuwig single te zijn, een slechte echtscheiding achter de rug hebt, of merkt dat je in een huwelijk bent waar je je niet meer verbonden voelt, is er een goede kans dat je jezelf hebt gedistantieerd op een bepaald punt. In plaats van je te beschermen tegen het pijn, creëert afsluiten meer van wat we proberen te vermijden. Dus wees voorzichtig met deze zeven tekenen dat je je hart op slot hebt gezet.

1. Je geeft jezelf de schuld voor elke relatie mislukking.

Het is niet jouw schuld dat je ex je bedrogen heeft of je heeft verlaten. Je kunt niet de schuld aan jezelf geven elke keer als er iets mis gaat in je leven.

2. Je bent negatief.

Niet alle mannen zijn vreselijke wezens. Als je veronderstelt dat elke man die je ontmoet je zal teleurstellen, dan is het gedoemd te mislukken.

3. Je blijft hetzelfde doen en verwacht verschillende resultaten.

Als je je leven wilt veranderen, moet je je routine veranderen. Dat is de enige manier waarop je een ander resultaat krijgt, dus wees moedig en neem enkele kansen.

4. Je zit vast aan liefde uit het verleden.

Als je relatie voorbij is, stop dan erover na te denken. Dagdromen over je ex zal je geen goed doen. Je moet verder gaan voordat je een relatie met iemand nieuws kan beginnen.

5. Je bent niet bereid om je ware zelf te laten zien.

Je kunt niet verwachten dat een man je leuk vindt als je hem niet vertelt over je verleden, je verwachtingen, of je dromen. Je moet jezelf open stellen als je verwacht dat hij open met jou is.

6. Je vernietigd onbewust mogelijke verbindingen.

Kijk niet naar kleine fouten bij het daten. Als je dat doet, dan zou je problemen die er eigenlijk niet zijn kunnen creëren. Probeer om mensen een kans te geven

7. Je denkt dat je te gestrest of ambitieus bent voor een relatie.

Je moet geloven in jezelf dat je een goede vriendin zult zijn, want dat is zo! Stop met twijfelen aan jezelf.

Je bent nooit te druk voor de liefde!