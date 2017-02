7 op de 10 mensen willen op Valentijnsdag verrast worden

Valentijnsdag is toch zeer populair. Of je nu single of een setje bent, met een score van 7 op 10 vinden we het met z’n allen stiekem toch wel de bedoeling dat je op 14 februari in actie komt. Het liefst organiseren we iets met z’n tweetjes (63%), schrijven een lief bericht (58%) of maken een extra lief gebaar (47%). Dat blijkt uit onderzoek van Hallmark onder maar liefst 36.000 mensen. Verrassingen worden gewaardeerd, maar pas op, want ruim een kwart van de respondenten kwam met verhalen waarbij deze totaal verkeerd uitpakten. Dit is de top 3 van Valentijns dieptepunten uit de onderzoek.

1. Een vrouw zat thuis te wachten op haar man in een verleidelijk niemendalletje, en toen de deurbel ging was het niet haar man die daar stond maar zijn collega.

2. Een vrouw zag haar vriend van de trap komen bij Robert ten Brink, maar dat was niet voor haar, nee hij wilde de relatie met zijn ex-vriendin herstellen!

3. Een vrouw ging naar het huis van haar partner, maar ze was niet de enige, er stond ook een andere vrouw op de stoep.

De ultieme Valentijnswens

1. Ten huwelijk gevraagd worden

2. Samen gezond blijven en gelukkig zijn voor de rest van onze tijd samen

3. Eens onverwacht en spontaan verrast worden

Hoe willen we verrast worden?

1. Iets leuks doen met z’n tweetjes

2. Een lief berichtje via een kaart of sms

3. Een extra lief gebaar