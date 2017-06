7 op de 10 vrouwen overwegen cosmetische ingrepen

Bijna 70 procent van de vrouwen zeggen dat ze een cosmetische behandeling overwegen, blijkt uit nieuw onderzoek. De nummer één van de 14 factoren voor de keuze voor een cosmetische procedure is influencers. Uit het onderzoek bleek ook de redenen waarom mensen wenden zich tot cosmetische ingrepen. Zich “meer zelfverzekerd voelen” is de belangrijkste reden, gevolgd door “er zo jong uit zien als ik me voel voor me leeftijd” en “om me meer aantrekkelijker te voelen.”

De top vier behandelingen en het percentage dat cosmetische ingrepen overweegt:

* Body sculpting, 58 procent

* Ultrasound, laser, licht en radiofrequentie behandelingen voor het wegwerken van rimpels of de huid strakker maken, 57 procent

* Microdermabrasion 53 procent

* Laser ontharing, 47 procent

In de enquête is ook gevraagd wat hen stoort aan hun uiterlijk. Op de eerste plaats staat overtollig vet op een deel van het lichaam met 85 procent. Meer dan 70 procent heeft last van lijnen en rimpels rond de ogen, overtollig vet onder de kin/nek en de huid en huidstructuur en/of verkleuring. Meer dan 60 procent heeft last van rimpels nabij de wangen en de mond, slappe gezichtshuid, lijntjes en rimpels tussen de wenkbrauwen, voorhoofd en nek.

Patiënten die behandelingen hebben ondergaan werden gevraagd om hun tevredenheid te geven. Acht behandel categorieën bereikten klanttevredenheid van 90 procent of beter: Injecteerbare rimpel-relaxers en fillers; laser en licht behandelingen voor roodheid, littekens; behandelingen voor de huid of rimpeltjes met ultrageluid, laser, licht en radiofrequentie; ader behandelingen; microdermabrasie; laser tatoeage verwijderen; en chemische peelings.