Van jezelf houden en narcisme of egoïsme zijn absoluut verschillende dingen. Liefde is alles over het geven en ontvangen, en als je genoeg zorg, aandacht en sympathie kan geven aan jezelf, kun je het waarschijnlijk ook aan anderen geven. Je hebt vast wel al gehoord dat we anderen niet kunnen liefhebben als we ons zelf niet kunnen liefhebben. Hieronder 7 redenen waarom het belangrijk is om van jezelf te houden.

1. Als je houdt van wie je bent, accepteer je wie je bent

Je kent waarschijnlijk al je positieve en negatieve kanten, maar het is belangrijk ze te accepteren. Het betekent niet dat je tevreden hoeft te zijn met al je trekken. Van jezelf houden betekent niet dat je moet stoppen met jezelf te verbeteren. Het helpt je alleen maar te beseffen dat je de enige bent met je unieke eigenschappen, kwaliteiten en mogelijkheden. Het geeft een groot gevoel van vertrouwen. Als je accepteert wie je bent, heb je niet de behoefte je anders voor te doen of jezelf te vergelijken met anderen.

2. Het geeft je zelfvertrouwen en goedkeuring

We houden allen van zelfverzekerde en charismatische mensen. Dit is ons innerlijke onbewuste verlangen en je kunt er niets tegen doen. Mededogen is ook belangrijk, maar als mensen het nodig hebben om met iemand te praten, zijn ze doorgaans gericht op een sterke zelfverzekerde persoon. Mensen die van zichzelf houden, hebben meer kans op een ​​betere baan, promotie en meer vrienden.

3. Je zal zelfverwijt vermijden

Zelfverwijt, verdriet en een gevoel van schaamte zijn de ergste dingen die een mens kan ervaren. Van jezelf houden betekent dat je minder angstig en depressief bent en ook minder geneigd tot stress en zelfkwelling.

4. Als je van jezelf houdt, zul je er beter uitzien

Het is heel eenvoudig. Je kan je concentreren op je sterke punten in plaats van je druk te maken over je zwakheden en onvolkomenheden. Iedereen heeft onvolkomenheden, maar de meeste mensen maken zich daar niet druk over. Als je je onvolmaaktheden aanvaard, zal je er beter uitzien.

5. Als je van jezelf houdt, heb je meer kans op een ​​beter gezinsleven

Als je van jezelf houdt, weet je wat je verdient. Je zult foute dingen in een relatie herkennen en ze niet accepteren. En dat is heel belangrijk voor een gezond gezinsleven.

6. … en gelukkige kinderen

Kinderen proberen altijd hun ouders gedrag, omgangsvormen, meningen en letterlijk alles te kopiëren. Het vermogen om lief te hebben is een van de cruciale dingen die je kinderen moeten leren. Maar het zal onmogelijk zijn als de ouder dit niet kan. Als je van jezelf houdt, ben je een gezond en vitaal voorbeeld voor je kinderen.

7. Als je van jezelf houdt, verandert de wereld om je heen

Als we verliefd worden wordt alles om ons heen mooi en aantrekkelijk. Verliefd worden op jezelf is geen uitzondering. Het stelt je in staat om vanuit een ander perspectief te kijken naar dingen, mensen en het leven.