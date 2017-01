7 redenen waarom het niet egoïstisch is om geen kinderen te krijgen

Sommige vrouwen kunnen zich geen leven voorstellen zonder kinderen, anderen moeten er niet aan denken. Niet omdat de maatschappij verwacht dat iedere vrouw een moeder zou moeten worden, moet je als vrouw daar op ingaan. Het is nog altijd je eigen beslissing, al worden deze vrouwen bestempeld als egoïstisch. We geven je hier 7 redenen waarom het niet zo is.

1. Geen kinderen is een persoonlijke beslissing.

Wat de reden ook is dat een vrouw besluit om geen kinderen te krijgen, het is haar beslissing. Niemand heeft het recht om te vertellen of het goed of fout is.

2. Als je geen kinderen wilt, dan moet je ze niet nemen.

Niet omdat het de ‘norm’ is of omdat mensen van je verwachten dat je een kind krijgt, moet je daaraan meedoen. Kinderen zijn er voor altijd en hebben tijd, aandacht en liefde nodig, dus als je ze niet wilt, begin er dan niet aan.

3. De aarde is al aardig vol.

De planeet is al vol, en overbevolking kan nadelig werken op lange termijn. Als dit de reden is waarom een ​​vrouw of een paar besluit om af te zien van het krijgen van kinderen, moeten we hun beslissing waarderen en laten zien hoe dankbaar we zijn voor hun denken.

4. Het leven is al druk genoeg.

Kinderen zijn een enorme verantwoordelijkheid. Als je al veel gaande hebt in je leven, en daar niet op wil inleveren (wat het ook is), dan zijn kinderen geen optie. Hiermee wordt een onschuldig leven gered van ongewenst lijden.

5. Het is gewoon logisch.

Er zijn nogal wat praktische redenen waarom het niet krijgen van kinderen een zeer verstandige beslissing is. Kinderen kosten veel geld, misschien heb je een veeleisende baan of woon je in een klein appartement. Waarom zou je al die compromissen te maken als dit niet is wat je wilt?

6. Vrouwen hebben nou meer keuzes.

Vrouwen hebben vandaag de dag meer en meer opties en kunnen eigenlijk gewoon doen wat ze willen. Gezien het feit dat er nu zo veel keuzes zijn, heeft het ouderschap een groot deel van zijn aantrekkingskracht verloren. Vrouwen hebben het recht om te kiezen wat ze vervult – en als dat betekent dat ze de resterende tijd kind-vrij zijn, het zij zo.

7. Gericht op jezelf is niet egoïstisch.

Wie zegt dat een vrouw egoïstisch is, alleen maar omdat ze geen kinderen wilt krijgen en zich gewoon wil concentreren op zichzelf? Ze is het niet. Door te werken aan het verbeteren van jezelf, kan een persoon beter begrijpen wat hij wel en niet wil in het leven. Het is jou leven dus jij bepaalt hoe het verloopt!