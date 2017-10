7 sleutels tot gelukkig ouderschap

Ouderschap is geen makkelijke rol. We kunnen allemaal weleens het perspectief verliezen. Het maakt niet uit hoeveel je je voorbereidt, dingen gaan zelden volgens plan, vooral wanneer die plannen kinderen meebrengen. Zodra je de noodzaak loslaat om hun gedrag te beheersen en hen gewoon het goede voorbeeld geeft, wordt het elke dag ietsje makkelijker. Word een gelukkigere ouder met deze trucs.

Aanwezig zijn

Wanneer ouderschap stressvol is, wordt het meestal veroorzaakt door de ‘wat als’ vragen die je jezelf afvraagt: ‘Wat als hij niet op tijd zindelijk is voor de kleuterschool?’ ‘Wat als zij met verkeerde vrienden omgaat?’ In plaats van alle dingen voor te stellen die verkeerd kunnen gaan, plan dat dingen goed gaan. Vind vreugde in elk moment van elke dag. Iedereen zegt: ‘het gaat snel’ maar als je echt luistert, oogcontact maakt en gefocust tijd doorbrengt met je kind, kan de snelheid een beetje minder haastig voelen.

Scheid hun succes van je rol als ouder

Kinderen komen van ons, maar ze zijn niet onzes om te houden. We zijn gezegend met de rol van verzorger, maar de balans is soms verloren omdat we hen willen beschermen. We moeten het lef vinden om kinderen dingen te laten proberen, zelfs als ze falen. Kinderen die nooit de kans krijgen om fouten te maken of verantwoordelijkheid te nemen, wordt de gelegenheid ontnomen om veerkracht te ontwikkelen. Hierdoor kunnen ze moeilijk met de complexiteit van de wereld omgaan. Het enige wat je kunt doen is om hen de tools te geven om goede beslissingen te nemen. Wat ze met die tools doen, is aan hen.

Praat met hen niet tot hen

Ook wij kunnen van kinderen leren. Ze denken anders en ze hebben verbinding met hun ware zelf, wat wij soms uit het oog verliezen wanneer we volwassen zijn. Vier dat door hun een stem te geven. Als je regels en grenzen stelt, laat ze deel uitmaken van het gesprek. Kinderen leren net zo veel van wat je doet als van wat je zegt. Als je acties onbuigzaam en beheersbaar zijn, is het waarschijnlijk dat ze in hun tienerjaren niet zullen luisteren en niet met je communiceren.

Geef ze regelmatig complimenten

Kalmte en geluk zijn beter dan stress en angst. Wat dit voor ouders betekent, is dat onze kinderen alle dingen die ze verkeerd doen, gemakkelijker onthouden dan de dingen die ze goed doen. Om dit fenomeen tegen te gaan, prijs hen royaal en praktiseer dagelijks dankbaarheid. Als jullie aan tafel zitten om te eten, laat iedereen vertellen wat het beste moment van de dag is en iets waar ze dankbaar voor zijn.

Laat fouten gaan (van jou en van hen)

Van fouten kan je leren. Als je je kinderen laat zien dat het leven een reeks experimenten is – sommige succesvol, sommige meer educatief – helpt het hun vertrouwen te versterken en een houding van zelfbarmhartigheid aan te nemen. Als dingen niet gaan zoals jij of zij het hebben gepland, helpt het hen te onderzoeken wat er zou moeten gebeuren om een ​​ander resultaat te krijgen.

Plan speeltijd

Kinderen moeten spelen voor de ontwikkeling van de hersenen, maar ze hebben ook tijd nodig waar ze alleen maar vreugde hebben. Wat we soms vergeten is dat volwassenen ook moeten spelen. Zorg ervoor dat je elke week wat tijd plant om plezier te maken met de kinderen.

Toon liefde

Laten zien hoe liefde te geven en te ontvangen is een belangrijke taak. Je kinderen kijken hoe je omgaat met hen, met hun broers en zussen, met je partner, en met vrienden familie en collega’s. Spendeer wat tijd gericht op hoe je gezien wilt worden en controleer dan je gedrag om te zien of het overeenkomt met je doelen. Zet liefde in al je interacties, ongeacht hoe oud of jong je kinderen zijn.