7 subtiele tekenen dat iemand lijdt aan angst

Mensen die in angst leven proberen meestal te verbergen wat er met hen gebeurt. Ze willen niet dat anderen hun zwakte zien en vrezen dat ze niet zullen worden begrepen. Het kan dus moeilijk zijn om te zien wanneer iemand lijdt aan angst. Hier zijn zeven subtiele tekenen van angst die je kunnen helpen om hen te helpen.

1. Je ziet ze niet vaak

Angst kan mensen het gevoel geven dat ze willen ontsnappen of wegrennen. Mensen met angst vinden het moeilijk om dingen te doen die ze normaal deden. Zo kunnen zij contact met anderen op vele subtiele manieren vermijden, zoals het vermijden van openbaar vervoer of andere sociale gelegenheden.

2. Verandering van eetgewoonten

Mensen die met angst leven kunnen beginnen met meer of veel minder eten. Het belangrijkste is de verandering. Sommige mensen die angstig zijn eten minder omdat ze geen honger hebben, zich te ziek voelen om te eten of ze vinden het moeilijk om voedsel binnen te houden. Andere mensen kunnen eten gebruiken als een afleiding van hun zorgen.

3. Lichamelijke klachten

Hoewel we geneigd zijn te denken dat angst iets is dat in de eerste plaats geestelijk is, heeft het eigenlijk vele fysieke symptomen. Deze kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Zo kan iemand klagen over hoofdpijn of buikpijn.

Sommige mensen ervaren een droge mond en keel, anderen voelen zich misselijk of hebben de drang om voortdurend te plassen.

4. Moeilijk concentreren

Als mensen zich constant zorgen maken, kunnen ze zich moeilijk concentreren. Angstige gedachten leiden gemakkelijk af en werken of zelfs het uitvoeren van gewone huishoudelijke taken kan een veel grotere uitdaging zijn.

5. Slecht slapen

Zorgen kunnen houden mensen ’s nachts wakker houden omdat ze vermoeid zijn. Met al die stimulatie die draait rond lichaam en geest, is het moeilijk om in slaap te vallen. Ook wanneer ze in de nacht wakker worden, komen waarschijnlijk dezelfde angsten naar voren.

6. Wijziging in uiterlijk

Net als gewicht, kan het uiterlijk van mensen in angst beide kanten op gaan. Sommigen zullen misschien beginnen interesse te verliezen in het behoud van hun fysieke verschijning. Hun haar kan er onverzorgd uit zien en persoonlijke hygiëne kan eronder lijden. Als alternatief kunnen angstige mensen nog meer geobsedeerd zijn door hun uiterlijk.

7. Behoefte aan overmatige geruststelling

Angst wordt vaak gekoppeld aan problemen met het nemen van beslissingen of het vermijden van beslissingen. Iemand die ongewoon angstig is kan veel geruststelling vragen of hulp bij hun beslissingen.