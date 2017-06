7 tekenen dat je ex spijt heeft dat het uit is

Veel vrouwen die een aantal mislukte relaties achter de rug hebben, zeggen dat alle mannen hard, onverschillig en harteloze wezens zijn. Ze denken ten onrechte dat het verbreken van een relatie niet zo pijnlijk is voor mannen als het voor vrouwen is. Dit is zeker niet in alle gevallen zo. Sommige mannen nemen het initiatief voor het verbreken van een relatie, omdat hun trots hen in de weg zit. Ze betreuren vaak hun onzorgvuldig gekozen woorden en verkeerde acties die een einde maakte aan de relatie. Hier zijn de tekenen dat hij spijt heeft en nog steeds gevoelens voor je heeft.

1. Hij vraagt ​​je vrienden over jou

Of je het nu leuk vindt of niet, maar als wederzijdse vrienden je vertellen dat je ex nog steeds een sterke interesse in je leven heeft, betekent dit dat het nog niet voorbij is. Hij vraagt naar je omdat hij nog steeds om je geeft.

2. Hij stalkt je op sociale media

Als je ex nog steeds je foto’s liket en hij zich aardig gedraagt, doet hij een poging om je te laten zien dat hij je niet wil laten gaan. Het is een teken dat hij je mist.

3. Hij belt je nog steeds als hij dronken is

Mannen hebben de neiging zich op een zeer gereserveerde manier te gedragen tijdens het break-up proces. Maar later bellen ze hun exen, vooral na het drinken van alcohol, om te proberen hun daden te rechtvaardigen. Misschien wil je niet luisteren, maar de woorden en daden van een dronken persoon zijn meestal de echte gedachten en intenties van een nuchtere.

4. Hij heeft sinds de breuk nog niet gedate

Als jullie wederzijdse vrienden zeggen dat je ex nog steeds geïnteresseerd is in je leven en hij date niet met andere vrouwen, betekent dit dat hij er of spijt van heeft of gelooft dat jullie eens weer bij elkaar komen.

5. Hij houdt nog steeds contact met je familie

Mannen die totale onverschilligheid ten opzichte van hun vrouwen voelen, zullen alle banden verbreken met familieleden in het belang van hun emotionele en fysieke welzijn. Als hij contact houdt met je familie na de break-up en zich gedraagt ​​alsof er niets gebeurd is, dan zijn gevoelens nog steeds sterk en wil hij waarschijnlijk de relatie herstellen.

6. Hij houdt je foto’s

Je ex is niet de enige die je op Facebook kan stalken. Als je zijn profiel bezoekt en merkt dat hij nog steeds foto’s en notities gewijd aan jou en jullie relatie houdt, dan heeft hij spijt van de breuk. Immers, wie wil foto’s van de persoon waarvan hij niet meer houdt?

7. Hij probeert ten goede te veranderen

Koppels gaan meestal uit elkaar als ze geen wederzijds begrip voor elkaar hebben of elkaar niet accepteren voor wie ze zijn. Mannen willen zelden werken aan hun zelf-verbetering. Het is makkelijker om te zeggen: ‘Ik ben wie ik ben en ik zal nooit veranderen.’ Maar breuken werken vaak als wonderen. Als je ex pogingen doet om ten goede te veranderen en uiteindelijk de gewenste doelen realiseert, dan houdt hij nog steeds van je en verdient hij een tweede kans.