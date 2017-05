7 tekenen dat hij op het punt staat een aanzoek te doen

Elke vrouw die een gekoesterde droom heeft om een huwelijksaanzoek te krijgen van de man in haar leven, zou willen dat deze ongelooflijk, magisch en onvergetelijk is. Helaas zijn niet alle huwelijksaanzoeken net zoals in de film. Mannen hebben er geen idee van hoe ze deze belangrijke gebeurtenis moeten omzetten in een sprookje. Als je erachter wilt komen of een aanzoek er aan zit te komen, besteed dan aandacht aan de kleinste details, zoals de volgende.

1. Verdacht gedrag

Wanneer partners samenwonen, is het meestal moeilijk om verrassingen voor elkaar te plannen, omdat er geen persoonlijke ruimte is en elke dag meestal dezelfde routine wordt gevolgd. Als je hebt gemerkt dat je vriend zich ongebruikelijk en verdachte begint te dragen, is er een grote kans dat hij zich voorbereidt op een heerlijke verrassing voor jou.

2. Hij begint plotseling geld te besparen

Als hij ineens zuinig is geworden zonder aanwijsbare reden, betekent dit dat hij aan het sparen is voor iets. Stel hem niet een heleboel vragen, want hij zal je waarschijnlijk toch niet de waarheid vertellen.

3. De mensen die je lief zijn en het dichtst tot je staan gedragen zich alsof ze een geheim hebben

Als je een emotioneel gevoelig persoon bent, of je hebt goede psychologische vaardigheden, kun je gemakkelijk belangrijke en onbelangrijke veranderingen in het gedrag, emoties, acties en gevoelens van gezinsleden ontdekken.

4. Bijna al zijn vrienden zijn getrouwd

Zowel fysiek als mentaal sterke mannen zijn psychologisch kwetsbare wezens, die bang zijn om alleen oud te worden. Ze zijn meestal niet gevoelig voor sociale invloed en besteden niet veel aandacht aan de meningen van anderen. Maar als het gaat om het gezinsleven, zijn ze vaak bereid om hun ego in toom te houden, en offers te brengen tot het uiterste, indien nodig. Als ze hun vrienden en collega’s zien trouwen, gaan ze automatisch nadenken over het huwelijk en de zin van het leven.

5. Hij vraagt je uit op een ongewoon romantische date

Mannen zijn ook gewoontedieren. Ze herhalen dezelfde handelingen, een bezoek aan hetzelfde restaurant, dezelfde dingen kopen omdat het gemakkelijker, veiliger en betrouwbaarder is. Als je vriend opeens uit vraagt ​​op een ongebruikelijk tijdstip, is hij ofwel ziek en moe van routine in de relatie of hij staat op het punt de vraag te stellen.

6. Hij kleedt zich mooi zonder enkele reden

Als hij meestal casual kleding draagt omdat hij het comfortabel en praktisch vindt, en hij zich op een dag als een echte gentleman kleedt, dan is er een grote kans dat hij dat doet in het belang van een verrassing.

7. Je sieraden doos is niet op zijn plaats

Veel mannen weten niet wat de maat van de ring is en ze zullen het ook niet vragen omdat het verdacht is. Als je plotseling hebt gemerkt dat je sieraden doos niet op zijn plaats is, kan het een teken zijn dat hij heeft geprobeerd om je ring maat te bepalen.