7 tekenen dat de ruzie tussen jou en je partner ongezond is

Af en toe ruzie maken hoort bij een relatie. Maar er is een verschil tussen gezonde en ongezonde ruzie. De eerste zorgt ervoor dat dingen beter worden en helpt je een heleboel dingen te verduidelijken; de tweede vernietigt en brengt schade aan je relatie. Hier zijn 7 signalen die bewijzen dat je ongezonde ruzies hebt met je partner.

1. Je wilt niet echt luisteren

Als je weigert om te luisteren naar wat je partner zegt, is dat niet eerlijk omdat communicatie de kern is van alle gezonde relaties. Bovendien kan communicatie helpen het argument op te lossen. Dat is waarom je moet luisteren en je partner´s standpunt met respect moet behandelen.

2. Een verlangen om te winnen

Een constant verlangen om te winnen in een ruzie is een van de meest duidelijke tekenen van ongezonde ruzies. Je behoefte om de hele tijd te winnen zorgt ervoor dat je agressief probeert de waarheid te bewijzen. Daarom voelt de ander zich aangevallen en escaleert de ruzie.

3. Woede gebruiken tijdens de ruzie

Het is van groot belang om je woede te beheersen als je ruzie hebt met je partner. Anders zou je iets kunnen zeggen waar je later spijt van krijgt. Woede is een destructieve emotie die meer kwaad doet dan goed. Het belangrijkste punt om woede te vermijden is om in gedachten te houden dat wanneer je ruzie hebt je je het beste kan concentreren op het onderwerp van het argument, maar niet op de andere persoon. Deze boosheid kan makkelijk van een onschuldig argument overgaan in een verbale strijd. Als je geen controle hebt over je woede, zou je beter jezelf kunnen excuseren van het gesprek en diep inademen.

4. Ruzie over dezelfde dingen

Als je altijd ruzie maakt over dezelfde dingen, moet je proberen om een ​​andere aanpak te vinden, want dit is erg riskant voor je relatie. Het gebeurt vaak dat oude onopgeloste zaken uit het verleden zich voordoen in ruzies. Je partner kan er al moe van zijn om elke keer dezelfde dingen te horen. Het verleden kan je niet oplossen, daarom moet je proberen je te concentreren op het huidige moment en proberen dezelfde problemen in de toekomst te vermijden.

5. Je vergeet elkaar af te wisselen

Als de ene praat, moet de ander luisteren, vooral tijdens een ruzie. Het is uiterst belangrijk om om de beurt te spreken en te luisteren. Het zal jullie beiden een kans geven om uit te leggen en te zeggen wat je nodig hebt. Als je een heel emotioneel en heetgebakerd persoon bent, moet je soms toegeven als je echt van je partner houdt.

6. Je kunt niet stoppen met de ruzie

Als het conflict wordt veroorzaakt door ernstige en ingewikkelde problemen, moet je proberen te accepteren dat je anders bent en het niet eens kan worden met bepaalde dingen. Als je niet in staat bent om met de situatie om te gaan, moet je ondersteuning en hulp van vrienden, familie of andere mensen zoeken. Zij kunnen je helpen het probleem anders te zien en misschien een oplossing te vinden.

7. Het verheffen van de stem

Als je een moeilijk onderwerp wilt bespreken met je partner, moet je proberen om jezelf in de hand te houden en te voorkomen dat je je stem verheft. Neem verantwoordelijkheid voor je emoties en praat over alle betwistbare dingen. Realiseer je dat je ervoor kunt zorgen dat je partner zich schuldig, beschaamd of dom voelt als je je stem verheft.