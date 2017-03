7 tips die je helpen productiever te zijn met je telefoon

De meesten onder ons nemen de telefoon direct op als het over gaat. Het is een gewoonte die de meeste mensen niet kunnen weerstaan. Toch, als je meer werk wilt verzetten, moet je niet vergeten dat de telefoon bedoeld is om je te helpen, en niet om je voortdurend te onderbreken. Als je productiever wilt zijn en meer controle van je tijd wilt hebben, dan je moet je hier wat aan doen. Hier zijn 7 tips om je te helpen productiever te zijn met je telefoon.

1. Beantwoord de telefoon niet als je bezig bent – Deze is eenvoudig. Het maakt niet uit als je onder de douche staat of aan het eten bent, antwoord de telefoon niet als je bezig bent.

2. Schakel de telefoon uit – Ja, je kunt je telefoon echt uitschakelen, hoewel het tegenwoordig zeldzaam is dat iedereen dit ook daadwerkelijk doet. Maar als je echt ononderbroken tijd nodig hebt, zet je het apparaat gewoon uit.

3. Gebruik de “Niet Storen modus” – De niet storen modus is een leuke functie om ervoor te zorgen dat je de telefoon niet hoort ringen en zoemen wanneer het niet moet. Je kunt zelfs je “favoriete” telefoontjes doorlaten. Niet storen is zelfs beter dan de stille modus, omdat het stopt met die meldingen die je niet direct nodig hebt.

4. Laat het naar Voicemail gaan- Elke telefoon heeft een persoonlijke assistent klaar om om te gaan met bellers, het heet Voicemail. Toch gebruiken de meeste mensen deze functie niet. Laat oproepen naar voicemail gaan en dan kun je zien welke boodschappen je eigenlijk krijgt. Je zult verbaasd zijn hoeveel telefoontjes je niet direct aandacht hoefde te geven.

5. Blokkeer ongewenste telefoontjes – Als je verzoeken of oproepen krijgt van mensen die je niet wilt horen, blokkeer ze. Voeg ze toe aan je “geblokkeerde bellers” lijst en ze zullen je niet onderbreken.

6. Antwoord met een tekst – Als je een gesprek niet kunt beantwoorden, kun je vaak reageren met een enkele tik. Met de iPhone bijvoorbeeld, kun je een SMS-bericht sturen die de beller je situatie uitlegt.

7. Beantwoord alleen bellers die je kent – Negeer alle oproepen die je krijgt van nummers die niet voorkomen in je adresboek. Als je niet weet wie er belt, antwoord niet. En nogmaals, als het iemand is die je nodig heeft, kunnen ze een bericht achterlaten.

Succes!