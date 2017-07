7 tips om meer richting een plantaardig dieet te gaan

Veel mensen kiezen ervoor om meer plantaardig te eten. Of je nu strikt een veganistisch of vegetarisch dieet wilt volgen, of gewoon je bestaande dieet meer plantaardig maken, hier wat tips voor het eten van meer groenten, fruit, peulvruchten, granen en andere plantaardige lekkernijen.

1. Begin langzaam

Het is beter om kleine veranderingen te maken dan ’s nachts op zoek te gaan naar allerlei snacks. Vergeet niet dat het veranderen van je dieet niet hetzelfde is als een korte reiniging of een wekenlange detox; het is eerder het beginnen met een nieuwe levensstijl. Proberen te snel te veel veranderingen te maken kan later zorgen voor mislukking en frustratie.

2. Vergeet de koolhydraten, vetten en eiwitten niet

De meeste mensen maken de fout genoeg groenten te eten, maar niet genoeg van de complexe koolhydraten, eiwitten en vetten. Je moet ervoor zorgen om voldoende eiwitten, koolhydraten en vetten binnen te krijgen voor voedzame stoffen en om je te helpen je eetlust te verzadigen.

3. Heb plezier met het doen van boodschappen

Het grootste deel van je supermarkt budget moet gaan naar de essentie, met inbegrip van fruit, groenten, volle granen en peulvruchten. Echter, experimenteer en heb plezier door het uitproberen van nieuwe voedingsmiddelen die niet in elke standaardcategorie passen.

4. Gebruik restjes voor lunches

Voor de lunch, zijn “restjes” echt gemakkelijk. In het ideale geval kun je genoeg eten klaar maken in de avond voor het diner, en de restjes de volgende dag voor de lunch gebruiken. Je kunt ook dingen invriezen, zodat het je de volgende keer tijd scheelt.

5. Zorg ervoor dat je een voorraad kookt

Kies een dag van de week om wat tijd in de keuken door te brengen terwijl je wat maaltijden voor de week voorbereidt. Dit kan onder meer zijn het koken van een of twee potten granen, tempehblokjes marineren en ze in de oven bakken, of een paar dressings of een bak hummus voorbereiden. Deze kun je dan tijdens de week snel en makkelijk combineren met verschillende combinaties van deze ingrediënten. Plus, met deze strategie, zal je niet in een koelkast vol met onvoorbereide groenten komen als je creativiteit en energie niveaus misschien niet hoog zijn.

6. Gebruik dressings voor verscheidenheid

Soms kan het gemakkelijk zijn om in een kook sleur te raken, vooral als je aan een nieuw dieet begint en nog niet comfortabel bent met een breed scala aan gerechten. Een oplossing is om nieuwe dressings uit te proberen. Dressings zijn een soort van geheime wapen om eetverveling te vermijden. Je kunt ze op van alles zetten en elk gerecht zal hier heel anders door smaken.

7. Doe het rustig aan met eten dat je al kent en waar je van houdt

Misschien voelt de overgang naar een meer plantaardig dieet alsof je naar een exotisch, onbekend land gaat. Het is echter belangrijk om te onthouden dat je waarschijnlijk al veel veganistische of vegetarische dingen eet, zoals spaghetti met tomatensaus, hummus wraps of havermout. Begin met deze voedingsmiddelen als je dieetachtergrond, en begin met het ontdekken van nieuw voedsel om aan je dieet toe te voegen. Zo raak je gemakkelijk vertrouwd aan je nieuwe dieet.