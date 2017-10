7 tips voor je verhuizing

Ga jij binnenkort verhuizen? Bij een verhuizing komt een hoop kijken, van het inpakken tot het plannen. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kan doen om de verhuizing een stuk gemakkelijker en gemoedelijker te laten verlopen. Lees snel verder voor 7 handige tips voor je verhuizing.

Tip 1: Maak een planning voor jou en je gezin

Koop een groot vel papier en gekleurde stiften en maak een planning. Zet erop wat er allemaal moet gebeuren voor de verhuizing en wie wat doet. Als je kinderen oud genoeg zijn is het een idee dat ze zelf hun kamer opruimen en uitzoeken wat ze niet meer nodig hebben. Zo is iedereen betrokken bij de verhuizing en komt niet alles op jouw schouders terecht. Daarnaast weet jij goed waar iedereen is in de voorbereiding van de verhuizing en heb jij een overzicht van wat er allemaal nog moet gebeuren.

Tip 2: Vergeet je nieuwe huis niet

Als je druk bent met het verhuizen uit je oude huis, vergeet je nogal eens dat er ook nog van alles moet gebeuren in je nieuwe huis. Gaat het plaatsen van de dakkapel wel op tijd en is de slaapkamer wel af als jullie gaan verhuizen? Je verhuizing gaat al snel gepaard met een hoop stress. Maak ook voor je nieuwe huis een lijstje waarop staat wat er nog allemaal gedaan moet worden. Vaak helpt het ook om prioriteiten te stellen. Het schilderen van de muur in de woonkamer kan in principe ook als jullie er al wonen, net zoals het afkitten van de tweede badkamer op zolder. Door alles in perspectief te stellen en ervoor te zorgen dat de belangrijkste dingen af zijn als je verhuist, maak je het een stuk rustiger in je hoofd.

Tip 3: Begin alvast met opruimen

Ook al is je verhuizing nog ver weg, het is nooit te vroeg om alvast op te ruimen. Kijk per kamer in huis wat er mee gaat naar het nieuwe huis en wat naar de kringloopwinkel kan. Neem hier de tijd voor, zodat je een goed overzicht hebt van wat je allemaal meeneemt naar je nieuwe huis. Zo creëer je overzicht in de chaos en krijg je een opgeruimd gevoel.

Tip 4: Doe onderzoek naar verschillende verhuisbedrijven

Er zijn heel veel verhuisbedrijven in Nederland, die allemaal graag jouw verhuizing voor je doen. Vraag offertes aan bij verschillende verhuisbedrijven en leg de offertes naast elkaar. Zo heb je een goed overzicht van de verschillende kosten van een verhuisbedrijf en wat er inbegrepen zit in de prijs. Zo kies je voor het verhuisbedrijf dat het best bij jou past.

Tip 5: Meet je grote meubels op

Door je grote meubels goed op te meten, weet je of ze door het trappengat naar beneden kunnen of dat er een verhuislift nodig is. Het is vervelend als je kort voor de verhuizing of op de dag zelf erachter komt dat je prachtige kast niet door het trappengat naar beneden kan. Weet je niet zeker of je een verhuislift nodig hebt? Overleg dit voor de zekerheid met je verhuisbedrijf.

Tip 6: Nummer je verhuisdozen

In de chaos van een verhuizing komen dozen niet op de juiste plek terecht en weet je niet goed meer wat er in welke doos zit. Door van tevoren elke kamer in je nieuwe huis een nummer te geven en dit nummer op de bijbehorende verhuisdoos te zetten, voorkom je een wirwar van dozen.

Tip 7: Planmatig uitpakken

Als je verhuist, wil je zo snel mogelijk dat alles is uitgepakt en op zijn ideale plek staat. Door als een bezetene uit te pakken, creëer je een onnodige chaos voor jezelf. Ga dus planmatig te werk en ga van kamer naar kamer. Begin bijvoorbeeld bij de slaapkamers van de kinderen en die van jou en ga daarna door met de keuken en de woonkamer. Zo hou je het zo overzichtelijk mogelijk voor jezelf.