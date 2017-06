Vertellen dat je zwanger bent is één ding. Maar onthullen wat het geslacht van de baby is, maakt het net ietsje spannender. Dit kun je dan ook op een leuke manier doen, om er een feestje van te maken. Hier zijn dan ook 7 unieke manieren om het geslacht van je baby te onthullen.

1. Blaas ballonnen:

Plaats een paar foto’s van jou en je partner met elk twee ballonnen, blauw en roze. Blaas de ballon op die een indicatie is van het geslacht – roze voor een meisje, en blauw voor jongen, natuurlijk. Misschien kun je zelfs de letter B of G op de ballonnen schrijven.

2. Blaas kauwgum:

Maak een serie foto’s waar jij en je partner kauwgum kauwen, blazen en bubbles maken. Vanzelfsprekend roze en blauwe kauwgom. Neem foto’s als jullie bubbles maken. Laat op het laatste beeld de kleur zien wat het niet is geworden door de bubble te knallen.

3. Maak een taart die het geslacht onthuld:

Organiseer een feestje waar je het geslacht gaat onthullen en maak een taart waarin het nieuws verborgen kan worden. Maak roze en blauw beslag en glaceer het om het bewijs met de grote boodschap te verbergen. Of gebruik meerdere lagen met een regenboog taart. Of verberg het bericht in cupcakes.

4. Maak geslacht’s kraskaarten:

Dit is handig als je het geslacht snel wilt onthullen. En het is ideaal als je het op de post wilt doen.

5. Verras met confetti:

Als je een feestje geeft kun je ook blauwe of roze confetti neerlaten op je gasten.

6. Een aanwijzing van de arts:

De volgende keer dat je een echo gaat maken, kan je de arts vragen om het geslacht van de baby op een stuk papier te schrijven en het in een envelop te zetten. Vraag een van de gasten om het geslacht te onthullen.

7. Ballon verassing:

Houdt een feestje voor het onthullen van het geslacht. Neem een ​​doos gevuld met helium ballonnen – roze en blauwe. Terwijl de gasten raden, open de doos en laat de ballonnen los. Schrijf op de onderkant binnen in de doos het geslacht op een mooi kleurrijk wrappapier.