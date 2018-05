7 vragen die je jezelf moet stellen om negatieve gedachten tegen te gaan

Elke dag hebben we allemaal vele gedachten – waarvan er veel negatief zijn. Maar het zijn niet alleen de gedachten die de schade zelf veroorzaken. Als ze zo worden gelaten, creëren gedachten overtuigingen, die vervolgens gedrag creëren. Een negatieve gedachte als ik zal nooit gelukkig zijn heeft een vreselijke manier om ons ongelukkig te maken. Als we ons omdraaien en die gedachte onder ogen zien, kunnen we die op de juiste manier stoppen en zijn macht over ons ontnemen. Het volgende moment dat er een slechte gedachte in je hoofd opkomt, stel deze zeven vragen:

1. Zegt wie?

Wanneer een negatieve gedachte in je opkomt, vraag dan: “Zegt wie?” Deze vraag legt een negatieve gedachte bloot voor precies wat het is: een twijfel die je leven kan onderbreken en je gevoel van zelf en welzijn kan schaden.

2. Heb ik iemand eerder deze gedachte horen zeggen?

Je gedachten zijn misschien niet de jouwe! Zoveel stemmen in ons hoofd zijn een echo van de woorden van anderen. We hebben geluisterd naar een ouder, echtgenoot of baas die negatieve dingen zei en die hebben we als de onze aangenomen. Als dit het geval is, laat het gaan.

3. Vind ik deze gedachte leuk?

Ga je gang en vraag jezelf af: “Is deze gedachte wenselijk of aantrekkelijk?” “Geeft het me een gevoel van mogelijkheid of vreugde?” Zo niet, vraag jezelf dan af waarom je het denkt. Als je het niet leuk vindt wat je hoort, hoef je niet te luisteren.

4. Laat deze gedachte me beter voelen?

Negatieve gedachten brengen ons naar beneden in plaats van ons toe te juichen. Ze komen onze gedachten binnen en brengen grote schade toe aan plannen en dromen. Vraag jezelf af of deze gedachte je beter of slechter maakt over jezelf. Als het je zelfrespect op geen enkele manier verbetert, waarom denk je er dan over?

5. Werkt deze gedachte voor mij?

Is deze gedachte nuttig of productief voor jou? Met deze vraag kun je bekijken of een gedachte al dan niet je wensen of doelen ondersteunt. Als je probeert in vorm te komen, gaat een negatieve gedachte, zoals “Ik zal nooit sterker worden”, niets doen.

6. Heb ik de controle over deze gedachte?

Heeft deze gedachte enige vorm van greep of macht over jou? Of beheers je het? Zo niet, vraag jezelf af waarom je een gedachte de macht zou geven om je te beheersen. Vergeet niet dat jij de baas bent van je eigen gedachten, en niet andersom. Jij hebt de leiding.

7. Wil ik deze gedachte behouden of laten gaan?

Dit is een bijzonder diepzinnige vraag, omdat het kijkt naar de waarde van een gedachte voor wat het is. Met deze vraag zoek je uit of je vasthoudt aan een gedachte die geen nuttig doel dient voor je welzijn. Als het je niet goed doet, doet het je waarschijnlijk slecht. Laat het gaan.