7 x boeken over diëten en afvallen

Als het op diëten en afvallen aankomt, kunnen we allemaal wel wat hulp en advies gebruiken. Boeken kunnen daarvoor een goede keuze zijn. We hebben hier dan ook de 7 nieuwste boeken over diëten en afvallen op een rij gezet die nu in de winkel liggen of dit jaar nog uitkomen.

Stralend voor de spiegel

Stralend voor de spiegel staan willen we allemaal wel, en dat kunnen we ook bereiken. Het geheim? ‘De Regel van 3’ en ‘de 7 Afspraken’ van Anja Bastings, bekend als afvalcoach uit verschillende Tv-programma’s. In haar boek Stralend voor de spiegel helpt Anja de lezer op een hele toegankelijke en haalbare manier op weg naar een blijvend gezond gewicht. Anja gelooft niet in een eenzijdig dieet, dure superfoods, pillen, poeders, shakes en diëten met uitgeschreven menu’s. ‘De Regel van 3’ en ‘de 7 Afspraken’ van Anja geven aan hoeveel je mag eten, waarbij jij zelf je keuzes maakt en de verantwoordelijkheid neemt. Met de focus op een eenvoudig eetpatroon zorgt dit boek ervoor dat je resultaten behaalt die je eerder absoluut niet voor mogelijk hield. De lekkere recepten, de praktische tips en de succesverhalen in het boek geven je de steun in de rug die je zo hard nodig hebt om je doel te bereiken. Met haar methode liet zij al duizenden mensen stralend, fit en slank voor de spiegel staan. Zonder jojo-effect!

Stralend voor de spiegel € 17,95

Het Sirtfood dieet receptenboek

Het Sirtfood dieet is niet zomaar een dieet, maar een levenstijl! Het dieet waar menig atleet, personal trainer en celebrity bij zweert, was al groot in Engeland. En sinds de verloren kilo’s van zangeres Adele aan het dieet worden toegeschreven, is het ook in Nederland en Amerika een hot topic. Voedingsdeskundigen Aidan Goggins en Glen Matten zetten ons eetpatroon op zijn kop met hun wetenschappelijk onderbouwde schema voor gewichtsverlies en een betere gezondheid. Sirtfood is de verzamelnaam voor voedingsmiddelen die een groep genen – genaamd sirtuïnes – stimuleren. Als de sirtuïne, ook wel de skinny gene genoemd, eenmaal geactiveerd is, verbrand je vet en bouw je spiermassa op.

In navolging van Het Sirtfood Dieet verschijnt nu het bijbehorende receptenboek. Voor iedereen die met lekkere recepten op basis van deze slimme ingrediënten af wil vallen. De meer dan honderd recepten zitten boordevol smaak en bevatten de officiële top 20 van sirtfoods, zoals boerenkool, peterselie, aardbeien, boekweit, walnoten, kurkuma, pure chocola en zelfs koffie en rode wijn! Met dit onontbeerlijke receptenboek vol voedingsadviezen en tips kun je je eigen voedingsschema maken, dat je aanpast aan je eigen routine, budget en dieet.

Prijs: € 19,99

Denk gezond, (di)eet gezond

Stap voor stap naar een gezondere levensstijl

Het is een bekend beeld: je begint enthousiast aan een dieet, maar vervalt al snel in je oude gewoontes. Psychotherapeut en coach Anneleen De Lille begeleidt dagelijks mensen die op gezonde manier gewicht willen verliezen. Ze ontwikkelde een haalbare, oplossingsgerichte methode waarmee je stap voor stap leert om anders te denken over je voeding. Je relatie met voeding verandert, waardoor je als het ware lijnvriendelijke gewoontes in je hersenen programmeert. Zo wordt gewicht verliezen een stuk makkelijker! Bovendien houd je ze met plezier voor de rest van je leven vol.

Anneleen De Lille is psychotherapeut en mental coach. Ze werkte in Groot-Brittannië mee aan het Livewell-programma, waarbij ze vele honderden personen op weg zette naar een gezondere levensstijl. Bijna 90% van hen verloor minstens 5% van zijn lichaamsgewicht. Tegenwoordig helpt ze in OTIZ en Better Mind at Work haar cliënten om via een oplossingsgerichte methode stap voor stap gezonde gewoontes te ontwikkelen én vol te houden.

Prijs: € 17,99

Krachtvoer voor vrouwen

Je werkt, sport tot je een ons weegt, hebt vrienden, een relatie en doet links en rechts het huishouden. Dat klinkt als … jij! En niet alleen jij, want elke vrouw in Nederland is kampioen ballen-in-de lucht houden. Hetty Crèvecoeur (bekend van televisie) laat zien dat dit beter lukt met de juiste zorg voor je lichaam. Krachtvoer voor vrouwen is hét antwoord voor vrouwen met ballen (in de lucht -;). Een lichaam dat tegensputtert door stress, schommelende bloedsuikerspiegels of hormonen die de horlepiep dansen – dat is heel herkenbaar. Maar ook heel erg niet nodig. Toch weten veel vrouwen niet wat ze daar zelf aan kunnen doen. Krachtvoer voor vrouwen laat zien dat je met (iets) andere eet- en leefstijlkeuzes wel van binnen én buiten straalt, je spijsvertering tot rust brengt en je hormonen temt. Voeding en natuurlijke adviezen geven je op eenvoudige wijze meer energie, helpen je bij stress, brengen je humeur op peil en je hormoonhuishouding tot rust. Naast een praktisch boek, is Krachtvoer voor vrouwen vooral een toegankelijk en humoristisch boek. Met een lading praktische tips kom je erachter dat je vrouwenlichaam en je vrouwenbrein je eigenlijk nog meer plezier kunnen brengen. Kom maar op met die ballen!

Prijs: € 22,95

(H)erken je honger

Marie-Jose Torenvliet is diëtist en onderzocht in de afgelopen 20 jaar waarom het voor de ene persoon lastiger is om af te vallen dan voor de andere. Haar conclusie is dat de sleutel ligt bij het (h)erkennen van het hongergevoel! Zij ontdekte dat er 15 verschillende soorten honger bestaan. Je kunt pas afvallen als je weet hoe je met elk type honger om moet gaan. In haar boek (h)erken je honger, verklaart Marie-José hoe onze (verkeerde) reactie op honger en verzadiging de vetverbranding zowel kan remmen als stimuleren. En hoe je door je honger te (h)erkennen het gewicht kunt bereiken dat bij jou past. Vermoeidheidshonger, gewoontehonger en zintuigenhonger zijn een paar soorten honger die Marie-José beschrijft in haar boek. Herkenbaar? Deze hongers en de andere soorten honger verklaren waarom we soms meer eten dan ons lief is. Wanneer je een dag of een periode meer hebt gegeten dan je gewend bent en je misschien ook niet altijd de gezondste keuzes hebt gemaakt, kan het gebeuren dat je juist extra veel honger krijgt. Vakantie, een weekendje weg, maar ook gewoon een avondje stappen kunnen aanleiding geven voor deze ontregeling. Deze vorm van honger heet afterpartyhonger. Dat is waar we na de vakantie massaal last van hebben. Maar wat doe je eraan?

Prijs: € 18,95

Waarom de één wel dik wordt en de ander niet

Versla je vet met wetenschap!

We vervloeken de schoonzus die ontbijt met pizza maar niet aankomt en kijken vol argwaan naar die vollere collega die beweert echt alleen maar sla te eten. Zo ook biochemicus Sylvia Tara, een vrouw die zich afvroeg of lichaamsvet nu echt hardnekkiger is bij sommigen of dat het tussen de oren zit. Na talloze onderzoeken krijgen we van Sylvia Tara eindelijk een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vraag: Waarom wordt de één wel dik en de ander niet? De conclusie is duidelijk: genen, leeftijd en sekse kunnen je inderdaad dwarsbomen of goedgezind zijn. Maar niet getreurd, door de wetenschap uit dit boek leer je het stukje vet dat slecht is voor je gezondheid, te slim af te zijn. En het goede stuk, dat bescherming biedt en je hersenen voedt, te waarderen.

Prijs: € 19,99

Het Relax Dieet

Gewoon ontspannen. Bereik meer dan je ooit voor mogelijk hield.

De auteur van de bestseller In 28 dagen van gifbelt naar tempel komt met een nieuw boek: Het Relax Dieet. Detox goeroe Jacqueline van Lieshout helpt je om je leven én je voedingspatroon op te ruimen zodat je de beste versie van jezelf kunt zijn. We denken steeds meer te weten over voeding en hebben ieder dieet en voedingsprogramma al geprobeerd. We hebben iedere sportschool al vaak van binnen gezien en hongerig en gekweld op de bank gezeten. Zijn we er dunner en blijer van geworden? Misschien even tijdelijk, maar geen blijvend resultaat. Eerder het tegenovergestelde. Dit boek gaat over ontspanning. Relax and enjoy. Het legt je precies uit hoe stress je niet alleen in zijn greep kan hebben maar hoe het je gezondheid én gewicht enorm negatief beïnvloedt. Hoe stop je met die hysterische manier van leven en vind je jezelf en vind je jezelf écht weer terug? En daarmee, je ideale gewicht dat precies bij je past?

Reserveer een exemplaar! Beschikbaar op 15-12-2017 Prijs: € 20,00